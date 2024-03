Niké-liga, 22. forduló: Indulhat a matek – így lehet felső-/alsóházas a DAC

A sárga-kékek a Skalica és a Spartak Trnava legyőzésével kezdték a tavaszt, legutóbb viszont csak döntetlent játszottak a Podbrezová otthonában, így nem sikerült matematikailag is biztosítani helyüket a felsőházban. Jelenleg 36 ponttal állnak a 4. helyen, két ponttal megelőzve a Podbrezovát és hárommal a Banská Bystrica, Trenčín párost.

Ezen a ponton lehet elkezdeni matekozni: ha a DAC hétvégén legyőzi a második Žilinát, a többi eredménytől függetlenül ott van a felsőházban. Akkor is, ha döntetlenezik, mert legfeljebb a Podbrezová érheti be pontszámban, a negyedik helyet viszont így sem bukná el, mivel ilyenkor az egymás elleni mérleg dönt, ez pedig a dunaszerdahelyieknek kedvez (3:2 és 0:0). Akkor kerülhet problémába a DAC, ha vereséget szenved hazai pályán, közvetlen üldözői pedig kivétl nélkül nyernének. A Podbrezová ilyen esetben előzne, a Banská Bystrica és a Trenčín pedig pontszámban beérné – a két együttessel szemben negatív a DAC mérlege (Banská Bystrica 1:2 és 0:0, Trenčn 0:0 és 0:1). Ehhez a forgatókönyvhöz persze sok mindennek kell teljesülnie, a dunaszerdahelyiek pedig a besztercebányaiakkal és a trenséniekkel szemben elmondhatják magukról, hogy a saját kezükben van a sorsuk, ami lássuk be, a mai futballban nagy előnynek számít.

De lássuk a sárga-kékek hétvégi ellenfelét. A Žilina hullámzó teljesítménnyel kezdte a bajnokságot, képes volt öt gólt rúgni a Trenčínnek, valamint győzni Nagyszombatban, ugyanakkor hazai pályán négy gólt kapva maradt alul a besztercebányaiakkal szemben. A Slovan elleni vereség után kiegyensúlyozott eredmények következtek, jószerével csak Nagymihályban inogtak meg, ennek köszönhetően pedig bebetonozták magukat a második helyre. A téli felkészülés során egy döntetlen mellett (Brno 2:2) négy győztes meccset abszolváltak, és noha egyik találkozón sem lőttek öt gólnál kevesebbet, érdemes megjegyezni, hogy egyik ellenfél sem volt túlságosan izmos (Považská Bystrica 7:0, Karvina 7:4, Liptovský Mikuláš 5:0, Podbeskidzie 5:0). A zsolnaiak furcsa filozófiát alkalmaztak a téli átigazolási időszakban, ugyanis szinte minden olyan játékosukat elengedték, akik az őszi szárnyalásért feleltek. Hiányuk meg is látszik a csapat játékán: az első tavaszi fordulóban a Žilina 0:4-es vereséget szenvedett hazai pályán a Slovannal szemben, majd következett két 1:1-es döntetlen olyan csapatok ellen (Skalica, Michalovce), amelyek finoman szólva a bajnokság pofozógépének számítanak. Mindennek fejében hétközben a Slovnaft Cup nyolcaddöntőjében is búcsúzni kényszerültek, ugyancsak a Slovan ellenében.

Szokták mondani, hogy noha a Žilina látványos támadófocit játszik, a DAC egyik kedvenc ellenfelének számít, ezt pedig a statisztika sem igazolhatná jobban. 2017-óta 25-ször találkoztak a felek, és csak kétszer tudtak nyerni a zsolnaiak, míg a dunaszerdahelyiek 14-szer. A Dunaszerdahelyen rendezett legutóbbi öt egymás elleni összecsapáson a DAC rendre legyőzte aktuális ellenfelét. Utoljára 2021 februárjában fordult elő, hogy a találkozó nem hazai győzelemmel ért véget (1:1). Zsolnai győzelem még régebb óta született Dunaszerdahelyen – utoljára 2016 októberében történt ilyesmi (0:6). Az aktuális szezonban a 11. fordulóban találkozott a két együttes, azt a mérkőzést viszont hamar kitörölnék az emlékezetükből a sárga-kékek: Kaša kiállításával már a 13. percben emberhátrányba kerültek, majd rögtön ezt követően a hazaiak büntetőből meg is szerezték a vezetést. A DAC ugyan még az első félidőben egyenlíteni tudott, de a létszámfölény végül megmutatkozott, a zsolnaiak pedig meg sem álltak öt gólig.

A két csapat egymás elleni mérkőzése a 2023/24-es idényben:

Lássuk a többieket! A DAC-on kívül már nemcsak három, hanem négy csapat küzd a még szabad felsőházi helyekért – a Podbrezová, a Banská Bystrica és a Trenčín mellé csatlakozott a Ružomberok is. Utóbbiak fantasztikus tavaszt produkálnak: mindhárom bajnokijukat megnyerték, szerdán pedig a DAC otthonában sikerült kiharcolniuk az elődöntőbe jutást a Slovnaft Cupban. Az alapszakasz utolsó fordulójában az 5. helyezett Podbrezovát fogadják, amelyet, ha legyőznek, pontszámban is beérhetik. Más kérdés viszont, hogy legalább hat góllal kellene nyerniük ahhoz, hogy meg is előzzék, ugyanis ősszel a vasgyáriak nagyon elnáspángolták őket (5:0).

A Podbrezovának a besztercebányaiak és a trencséniek eredményére is figyelnie kell, akiknek viszonylag könnyebb dolguk lesz hétvégén – előbbiek az újonc kassaiakat fogadják, utóbbiak pedig Skalicán vendégeskednek. A középmezőny tehát sűrű, az erőviszonyok kiegyenlítettek, így gyakorlatilag bármi megtörténhet a hétvégi fordulóban.

Az alapszakasz két klasszikusnak mondható rangadóval ér véget, egyiket a tabella elején, a másikat pedig a végén rendezik. A listavezető Slovan Bratislava kényelmesnek mondható 14 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot, de minden bizonnyal már csak a presztízs szempontjából sem veszi félvállról a Spartak Trnava elleni hétvégi összecsapást. A nagyszombatiak legutóbb két vereség után tudtak először nyerni tavasszal, most pedig minden bizonnyal a másodikat is begyűjtenék. Míg a Slovan és a Spartak összecsapása a pikáns hangulatról és a presztízsről szól, addig a Michalovce és a Zlaté Moravce találkozójának tétje, hogy valamelyik csapat végre megszerezze idénybeli első győzelmét. Erre a hazai nagymihályiaknak van nagyobb esélyük, akik legutóbb Zsolnán szereztek értékes pontot.



Az alapszakasz 22. fordulójának programja:

Március 2. (szombat)

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová (17:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Košice (17:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (17:00)

MFK Skalica – AS Trenčín (17:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce (17:00)

FC DAC 1904 – MŠ Žilina (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Marcin (Michalovce) – 7 gól

Medved (Košice) – 7 gól

Tolić (Slovan) – 7 gól

(tt)