Slovnaft Cup, negyeddöntő: Saját közönsége előtt búcsúzott a kupaküzdelmektől a DAC (VIDEÓ)

Hiába volt az első perctől kezdve kezdeményezőbb a DAC, a vendégek oldalán jegyezhettük fel a mérkőzés első komolyabb helyzetét. Gabriel beadását követően Malý fejelte vissza a labdát Chriennek, aki félfordulatból lőtt, de a kaput nem sikerült eltalálnia. A sárga-kékeknek több lövőhelyzetet is sikerült kialakítaniuk, a befejezésekkel viszont már gondok adódtak. Beszédes adat, hogy az egész mérkőzésen 26-szor próbálkoztak lövéssel, de csak négyszer sikerült eltalálniuk az ellenfél kapuját – vagy az irányzékkal adódtak problémák, vagy Frühwald kapus hárított, vagy pedig a rózsahegyi védők blokkoltak.

Hazai helyzettel indult a második játékrész, Andzouana 12 méterről lőtt mellé. Nem sokkal később két ordító lehetőséget is kihagytak a sárga-kékek. Az 56. percben Andzouana centere után Dimun eresztett meg egy lövést, Frühwald talán már verve volt, a hazaiak védője, Kaša viszont a hálóba tartó labda útját állta. Három perccel később Ramadan ugratta ki ügyes mozdulattal Jürgenst, aki egyedül tört kapura. Kissé élesebb szögből érkezett, a hosszú alsót vette célba, de a labda kevéssel elment a kapufa mellett. A 67. percben ismét Jürgens vol a főszereplő, bólintása a kapu mellé ment. A 72. percben a hazaiak megrökönyödésére megszerezte a vezetést a Ružomberok. Egy jobboldali beadás után a hosszú oldalról Selecký fejelte le a labdát Chriennek középre, aki egy védő és a kapus lába között a hálóba talált. A hazaiak vezetőedzője, Xisco Muňoz sorban állította be a támadószellemű játékosokat, de ők sem tudtak csodát tenni. A végén még Ramadan előtt adódott nagy lehetőség, Frühwald viszont a felső léc segítségével is fogni tudta a labdát. A sárga-kékek frusztráltságát jól jelzi, hogy a végén egy védelmi hibát követően Gavrić és Kacharaba lökdösődés közepette adta egymás tudtára, hogy kinek mit kellett volna tennie.

A hazaiak részéről már nem jött össze az egyenlítés, a Ružomberok győzni tudott Dunaszerdahelyen, így bejutott a Slovnaft Cup elődöntőjébe, a DAC pedig búcsúzott a kupaküzdelmektől.

Két mérkőzést játszottak még a nap folyamán a Slovnaft Cupban. A nyolcaddöntőből elmaradt mérkőzésen a Slovan Bratislava a Žilinát fogadta. A pozsonyiak már a félidő derekán megszerezhették volna a vezetést, Rodrigues viszont büntetőből nem találta el a kaput. A zsolnaiak hősiesen küzdöttek, de ez végül nem, hogy a győzelem, de még a büntetők kiharcolására sem volt elég – a 66. percben ugyanis Marcelli találatával eldőlt, hogy a Slovan jut tovább a negyeddöntőbe.

A nap meglepetését a III. ligás Lipany okozta, amely az élvonalbeli Skalicát búcsúztatta. A gól nélkül rendes játékidőt követően büntetőrúgások következtek, ebben pedig a hazaiak bizonyultak jobbnak, így bejutottak a legjobb négy közé.



Slovnaft Cup, eredmények:

negyeddöntők:

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

Gólszerző: 73. Chrien

ŠK Odeva Lipany – MFK Skalica 0:0 – büntetőkkel 5:4

Büntetőpárbaj:

Vitovič 1:0

Podhorin 1:1

Šljachov 2:1

Ranko – kihagyta

Jacko 3:1

Smékal 3:2

Kovalčík 4:2

Nagy 4:3

Dlugoš 5:3



nyolcaddöntő:

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina 1:0 (0:0)

Gólszerző: 66. Marcelli



(tt)