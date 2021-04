Slovnaft Cup, negyeddöntő: A második liga éllovasán is túllépne a DAC

Egy héttel ezelőtt a nyolcaddöntővel folytatódott a Slovnaft Cup idei kiírása, amelyet tavaly októberben a rossz járványhelyzet miatt a második forduló után félbe kellett szakítani. A Szlovák Labdarúgó-szövetség döntése értelmében a versenysorozat hátralévő részében csak a két legfelső szintű bajnokság együttesei vehetnek részt, a DAC-ot így a Ružomberokkal hozta össze a sors. A sárga-kékek magabiztos győzelmet arattak (3:1) a Zólyomban rendezett találkozón, így bejutottak a negyeddöntőbe. A párosításokról újfent sorsolás döntött, a DAC pedig a második liga éllovasát, a Banská Bystrica együttesét kapta ellenfélül.

A DAC a Slovan elleni 2:2-es döntetlennel hangolódott a szerdai kupameccsre.

„Így, hogy a Žilina és a Spartak is győzött, nekünk is három pontot kellett volna szereznünk. Azt gondolom viszont, hogy a vasárnap mutatott játékra lehet alapozni és meg kell verni a többi csapatot. Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb. Mától már a kupameccsre összpontosítunk és elfelejtjük a rangadót. Ha hasonlóan futballozunk és pörgősebben kezdünk, akkor nem lehet baj”

– bizakodik Schäfer András, a sárga-kékek sérülésből visszatérő középpályása.

Bízik a továbbjutásban Eric Ramirez, a csapat venezuelai támadója is, aki a pozsonyiak elleni bajnokin két gólt is szerzett, 14 szezonbeli találatával pedig vezeti a góllövőlistát. „A Slovnaft Cup is ugyanolyan fontos, amelyet szeretnénk megnyerni. Szerdán további lépést tehetünk efelé” – tette hozzá.

A besztercebányaiak a nyolcaddöntőben a Komárom együttesét búcsúztatták büntetőkkel, a hétvégi Púchov elleni 4:1-es sikerüknek köszönhetően pedig visszavették az első helyet a Liptovský Mikuláštól a második ligában.

A DAC és a Banská Bystrica 2015 tavaszán, bajnoki mérkőzésen találkozott utoljára, a sárga-kékek pedig Szarka Ákos góljával győzni tudtak idegenben. A két csapat összesen 46 alkalommal találkozott egymással az élvonalban, a mérleg pedig kiegyenlített: 17-12-17, 58:57-es gólarány mellett.

A mérkőzést szerdán 13:30-kor rendezik Zólyomban. A továbbjutó kiléte egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén nincs hosszabbítás, rögtön büntetőpárbaj következik.



Slovnaft Cup 2020/21, negyeddöntő:

Április 14. (szerda)

FK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 (13:30)

ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka (15:30)



Kedden játszották:

FC Košice – AS Trenčín 3:0 (1:0)

Gólszerzők: 18. Gáll, 70. Pačinda, 81. Liener

FC ViOn Zlaté Moravce – MŠK Žilina 0:2 (0:1)

Gólszerzők: 33. Rusnák, 87. Paur



(tt)