DAC: Ramirez úgy érzi, élete formájában futballozik

„Egy nagyon nehéz és egyúttal fontos összecsapáson vagyunk túl, amelynek győzelmi céllal vágtunk neki, de mivel az utolsó percekben mentettük csak döntetlenre a meccset, elégedettnek kell lennünk az egy ponttal is. Az egész csapat keményen dolgozott az elsőtől az utolsó sípszóig” – mondta röviddel a tabella első két helyezettjének slágermérkőzését (DAC-Slovan 2:2) követően Eric Ramirez.

A 22 éves venezuelai támadó szerezte a DAC mindkét gólját, amivel tovább javította a parádés mérlegét: a tavaszi nyolc fordulóban 7 találatot szerzett, ezek közül 6 a legutóbbi négy meccsen született. Egy hete a Žilina kapuját is kétszer vette be, vasárnap pedig a Slovan ellen is megismételte ezt a teljesítményt. Ősszel a Spartak Trnavának is kétszer köszönt be az egyik mérkőzésen. „Szeretem a legnagyobb riválisok elleni csatákat, mindig nagy kihívás mattolni a védelmüket. Viszont mindegyik csapat ellen a góllövés céljával lépek pályára.”

Ramirez a Fortuna Liga idei kiírásában már 14 gólt lőtt és ezzel átvette a vezetést a mesterlövészek listáján, megelőzve a Kalmár Zsolt, Filip Balaj párost. „Nagyon boldog vagyok, hogy kétszer is betaláltam a Slovan ellen. A tizenegyesnél bíztam magamban, míg a második találatomnál Eric Davistől kaptam egy kitűnő beadást, amit fejjel értékesítettem. A csapattársaim a segítségemre vannak, én pedig gólokkal és jó teljesítménnyel igyekszem ezt meghálálni. Tisztában vagyok vele, hogy az együttesnek szüksége van a találataimra, ezért minden edzésen keményen és maximális összpontosítással dolgozom. Örülök, hogy a góllövőlista élére kerültem, de sokat kell dolgoznom, mert több riválisom is van a gólkirályi címért folyó harcban. Azt gondolom, életem formájában futballozom és nagyon bízom benne, hogy sikerül minél tovább megtartanom.”

Pont a venezuelai válogatott vált az elmúlt hetekben a DAC kulcsjátékosává, ami Kalmár és Schäfer sérülése után nagyon fontos volt. „Mindketten rendkívül hiányoznak. Kalmár a csapat kapitánya és nagyon jó ember, akinek a személyisége nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is hiányzik. Szerencsére Schäfer már pályára léphetett, ami mindannyiunk számára egy nagy löketet jelentett. A vasárnapi döntetlen után nyilvánvaló, hogy immár nem a Slovan a legnagyobb ellenfelünk, hanem a Žilina és a Spartak. Célunk a második hely megtartása és meglátjuk, mi lesz a következő szezonban. A Slovnaft Cup is ugyanolyan fontos, amelyet szeretnénk megnyerni.”



