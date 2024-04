Slovan-DAC – Muňoz: "Így is nagyon fontos pontot szereztünk"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Gratulálok edzőtársamnak a bajnoki címhez. Nem könnyű elsőnek lenni a ligában. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, nem egyszerű a play-offban játszani. A Slovan elöl igazi minőséget képvisel, és erősek az egy-egy elleni szituációkban is. Igyekeztünk megállítani őket, 90 percen keresztül a párharcok megnyerésére törekedtünk. Volt ugyan lehetőségünk, de nem tudtuk gólra váltani. Így is nagyon fontos pontot szereztünk. Mostantól a következő mérkőzésre összpontosítunk. Legközelebb odahaza játszunk a saját szurkolóink előtt, és szeretnénk otthon tartani a három pontot.”

Vladimír Weiss (Slovan): „Nagyon örülünk a bajnoki címnek. Öt forduló van még hátra. Mindegyik meccsen szeretnénk győzni. Ellenfelünk jó taktikával érkezett, szerettek volna pontot szerezni, ez sikerült is nekik. Meg is nyerhettük volna a mérkőzést, de ugyanúgy el is veszíthettük volna. Megvoltak a lehetőségeink, de nem voltunk annyira hatékonyak, mint az előző fordulókban. A Slovan számára a bajnoki cím – ilyen körülmények között és a csapat összetételét ismerve – kötelező volt, de ez sosem könnyű. Nem mindig egyszerű folyamatosan nyerni, fenntartani a fegyelmet és a motivációt. A játékosok jól dolgoztak, kétszer annyi meccsünk volt, mint a többieknek. Egész évben jól játszottunk. Nagyra értékelem, hogy megnyertük a bajnokságot.”



(dac1904.sk)