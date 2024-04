Niké-szombat, rájátszás, 5. forduló: Sorozatban hatodszor bajnok a Slovan, a DAC nem tudta elrontani az ünneplést

Sorozatban hatodik bajnoki címét biztosította be a Slovan Bratislava, miután gól nélküli döntetlent játszott a DAC-cal a Niké-liga rájátszásának 5. fordulójában.

Aktívan kezdtek a pozsonyiak, és mindjárt a negyedik percben bizonyították, hogy nem fognak döntetlenre játszani – Marcelli remek kiugratását követően Strelec lőhetett, Popović viszont jól zárta a szöget és nagyot védett. A kezdeti Slovan-nyomás után fokozatosan kimerészkedtek a sárga-kékek a saját térfelükről, a 12. percben pedig az első komolyabb helyzetüket is feljegyezhettük. Trusa kapott labdát a hazai tizenhatos előterében és nem sokat teketóriázott, külsővel kapura tűzte. Borjan kapusnak kellett is nyújtózkodnia. A továbbiakban is a Slovan birtokolta többet a labdát, a DAC főként a védekezéssel törődött, itt-ott pedig próbált támadást indítani, de azok rendre elhaltak még a Slovan tizenhatosa előtt. Röviddel a szünet előtt közel álltak a gólszerzéshez a dunaszerdahelyiek, Kacharaba fejese viszont centikkel elkerülte a Slovan kapuját.

DAC-helyzettel végződött az első félidő és ugyancsak vendégziccerrel kezdődött a második. Andzouana beadása után Trusa fejelhetett, a labda pedig a kapufáról levágódva Borjan markában landolt. Pár perccel később Herc távoli lövését fogta gond nélkül Borjan. A Slovan aztán hamar visszavette a kezdeményezést, többször percekre beszorította kapuja elé a DAC-ot, de csak annyira erőltette a támadásokat, amennyire szükségesnek látta. Végül egyik oldalon sem született gól, ami a Slovannak tökéletesen megfelelt ahhoz, hogy bebiztosítsa sorozatban hatodik, összességében pedig harmincadik bajnoki címét.



A szombati mérkőzés:

Felsőház:

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 0:0



A pénteki eredmény:

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 0:0

Piros lap: 62. Gabriel (RUZ)



A forduló további programja:

Felsőház:

Április 14. (vasárnap)

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava (17:30)



Alsóház:

Április 13. (szombat)

AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

FC Košice – MFK Skalica (18:00)

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Barseghyan (Slovan) – 10 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Marcelli (Slovan) – 9 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)