Niké-szombat, 15. forduló: Győzelemmel mutatkozott be a DAC új edzője (VIDEÓ)

Elejétől fogva a hazai csapat dominált, és nem is kellett sokat várni első komolyabb helyzetére – a 4. percben Gouré durrantott a ViOn kapuja fölé. Az elefántcsontparti támadó többször is ígéretes helyzetbe került a félidő derekáig, de vagy a védők blokkoltak előtte, vagy a kapus volt jó helyen. A 26. percben az addigi legnagyobb helyzetét dolgozta ki a DAC: Čermák szabadrúgásból ívelt a ViOn kapuja elé, meg is találta Gouré fejét, de ezúttal a kapu mellé bólintott. Az aranyosmarótiak nem sok vizet zavartak, viszont az említett szituációt követően közel kerültek a gólszerzéshez. Gono tologatta a labdát a hazai védők asszisztálása mellet, több alkalma is nyílt a lövésre, de addig tétovázott, míg nem szerelték. A túloldalon nem sokkal később Andzouana ment el a bal szélen, beadását követően pedig Trusa fejelt a kapu mellé. A félidő végéhez érve felpörögtek az események. A 39. percben egy bedobást követően Vitálishoz került a labda a tizenhatoson belül, ő pedig egyből kapura lőtt, amivel meglepte a ViOn hálóőrét, a játékszer pedig a hosszú alsóban kötött ki. Alig telt néhány perc, ismét ünnepelhetett a hazai csapat. Andzouana kis területen csinált helyet magának az alapvonal előtt, majd középre ívelt, épp amikor Gouréről Trusára mozdult át az egyik védő, az elefántcsontparti csatár így lényegében szabadon fejelhetett a kapuba.

A második félidő elején a ViOn is életjeleket adott magáról, méghozzá nem is akármilyeneket. Előbb Nagy fejesét védte bravúrral Popović, majd Sluka durrantott a kapu fölé ziccerben, nem sokkal később pedig a kapufát találta el. Az aranyosmarótiak további helyzeteket dolgoztak ki, az 59. percben Hodúr lövése kerülte el a hazai kaput. Pár perccel később ismét Hodúr került helyzetbe, de lövése ugyancsak nem talált célt. Noha a második félidőben az aranyosmarótiak dolgoztak ki több és veszélyesebb helyzetet, a hazai csapat szerzett újabb gólt. A 70. percben Andzouana beadását követően Barišić fejjel volt eredményes. A vendégek érezték, hogy innen már nem tudnak felállni, a DAC magabiztosan őrizte előnyét, sőt, újabb gólokat szerezhetett volna, csakhogy Káčer és Redzic is nagy helyzetben elvétette a kaput.

Xisco Muñoz tehát győzelemmel mutatkozott be a DAC kispadján, a sikerrel pedig ideiglenesen a harmadik helyre repítette az együttest.

A játéknap többi mérkőzésén is a papírformának megfelelő eredmény született. A Slovan Strelec és Kucka találatával nyert a Michalovce otthonában. A Žilina sokáig csak szenvedett az újonc kassaiakkal, a második játékrész elején viszont a vendégek részéről Golikov a kiállítás sorsára jutott, ez pedig végül döntőnek bizonyult – a hazai Jambor a 63. percben megszerezte a mindent eldöntő gólt. A besztercebányaiak magabiztos győzelmet arattak a Skalica otthonában. Mášik öngóljával és Rymarenko találatával már félórányi játék után kétgólos előnyt dolgoztak ki. A szünet előtt ugyan Rymarenko a kiállítás sorsára jutott, ezt viszont a hazai csapat nem tudta kihasználni. Sőt, a 71. percben Polievka beállította a 0:3-as végeredményt.



A szombati eredmények:

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 40. Strelec, 43. Kucka

MFK Skalica – MFK Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 7. Mášik (öngól), 35. Rymarenko, 71. Polievka

Piros lap: 42. Rymarenko (BBY)

MŠK Žilina – FC Košice 1:0 (0:0)

Gólszerző: 63. Jambor

Piros lap: 48. Golikov (VSS)



A pénteki eredmény:

MFK Ružomberok – AS Trenčín 1:0 (1:0)

Gólszerző: 27. Lavrinčík



A forduló további programja:

November 26. (vasárnap)

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 8 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Strelec (Slovan) – 6 gól

Barseghyan (Slovan) – 6 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

(tt)