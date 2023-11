Niké-péntek, 15. forduló: Továbbra is keresi szezon eleji formáját a Trenčín

A mérkőzés elején a trencséniek voltak aktívabbak, a góllövéssel viszont ezúttal is hadilábon álltak, ez pedig meg is bosszulta önmagát. A rózsahegyiek az első játékrészben csupán egyszer lőttek kapura, de abból sikerült is gólt szerezniük. Egy ellentámadást követően Chrien találta meg Lavrinčíket a trencséni tizenhatosban, aki aztán mattolta Kukučkát. A 73. percben Boďa révén ismét betaláltak a hazaiak, ám a játékvezető végül les miatt nem adta meg a gólt. A lefújás előtt a trenséniek előtt több ígéretes helyzet is adódott, ám Frühwald kapus mindannyiszor megmentette csapatát, így a Ružomberok hosszú idő után három pontnak örülhetett.



A pénteki eredmény:

MFK Ružomberok – AS Trenčín 1:0 (1:0)

Gólszerző: 27. Lavrinčík



A forduló további programja:

November 25. (szombat)

MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

FC DAC 1904 – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

MFK Skalica – MFK Dukla Banská Bystrica (15:00)

MŠK Žilina – FC Košice (15:00)



November 26. (vasárnap)

FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 8 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 8 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

Barseghyan (Slovan) – 6 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 6 gól

(tt)