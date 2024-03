Niké-liga, rájátszás, 2. forduló: A DAC legutóbb füttykoncertet kapott hazai pályán, most alkalma nyílik a javításra

Finoman szólva sem kezdődött jól a DAC számára a Niké-liga rájátszása, ugyanis az első fordulóban nem sikerült megismételnie a néhány héttel ezelőtti nagyszombati bravúrt, és mondhatni sima 0:3-as vereséget szenvedett a Spartak Trnava otthonában. A dobogó legalsó foka öt pontra távolodott a sárga-kékektől, akik három mérkőzés óta nyeretlenek a bajnokságban.

Most ismét olyan ellenfél következik, akivel nem is olyan régen találkoztak a dunaszerdahelyiek – két hét után ismét a zsolnaiak látogatnak a MOL Arénába. Hullámzó teljesítménnyel kezdte a 2023/24-es idényt a Žilina, decemberre viszont stabilizálta formáját, ennek köszönhetően is a második helyen telelhetett. A csapat megsínylette a téli kiárusítást az átigazolási piacon, az alapszakasz négy tavaszi bajnokijából egyet sem tudott megnyerni (három döntetlen, egy vereség), de szerencséjére a harmadik helyen álló Spartak Trnava is hasonló cipőben járt, így megőrizte második pozícióját a bajnokság első fázisának végére. A rájátszás első fordulójában már sikerült győznie, de nem sok hiányzott, hogy újabb pofára esés legyen a vége: már az első félidő után 3:0-ra vezetett a Podbrezová ellen, a vendégek viszont a második játékrészben feljöttek egy gólra. A sárga-zöldek szerencséjére a vasgyáriak erejéből már nem futotta az egyenlítésre. A Žilina fényévekre van a listavezető Slovantól, így nem kétséges, hogy elsődleges célja az ezüstérmet jelentő pozíció megőrzése.

Az alapszakaszban a DAC egyszer sem tudta legyőzni a zsolnaiakat: októberben csúnya 1:5-ös vereséget szenvedett Zsolnán, március elején pedig 1:1-es döntetlenre volt ellenük képes hazai pályán. Akkor a mutatott játék egyáltalán nem nyerte el a hazai közönség tetszését, amely ezt olykor hangos füttyszóval adta a csapat tudtára. Amennyiben a sárga-kékek életben akarják tartani esélyeiket a dobogóra, vagy akár a második helyre (jelenleg öt, illetve hét pont a hátrányuk), akkor a hétvégén mindenképp szolgáltatniuk kell a három pontot. Nem mellesleg a szurkolóknak is kijárna már olyan játék, aminek örülhetnének.

A két csapat egymás elleni mérkőzései az alapszakaszban:

Akárcsak a DAC-Žilina, a két héttel ezelőtti Slovan-Spartak rangadó is megismétlődik hétvégén. A pozsonyiak magabiztos előnyből várják a hétvégi összecsapást, ráadásul abban a tudatban, hogy már csak a hátralévő kilenc bajnokijukra kell összpontosítaniuk, ugyanis hétközben meglepetésre hazai pályán fektette őket két vállra a Podbrezová a Slovnaft Cup negyeddöntőjében, így nem jutottak be a legjobb négy közé. A nagyszombatiak még játékban vannak a kupában, valamint a második helyért is harcolnak. A hétvégi találkozó előtt viszont rossz ómen lehet számukra, hogy a bajnokság idei kiírásának alapszakaszában oda-vissza kikaptak soros ellenfelüktől.

A Podbrezová a hétközi kupabravúr tüzétől hevítve várja a Ružomberok elleni összecsapást. Mindkét csapat nyolc pontra van a harmadik helytől, a negyedik viszont elérhető távolságban van számukra – az esetleges playoff-kör szempontjából ez egyáltalán nem elhanyagolható tényező.

Egy héttel ezelőtt a Banská Bystrica lépéselőnyre tett szert az alsóházban, ennek növelésére pedig most minden esélye megvan, hiszen a sereghajtó és nyeretlen Zlaté Moravce együttesét fogadja. A Trenčín két héttel ezelőtt, még az alapszakaszban csak gól nélküli döntetlent játszott Skalicán. Most hazai pályán próbálhat meg elérni jobb eredményt az erdőhátiakkal szemben. A Michalovce az elmúlt két fordulóban megszerezte szezonbeli első, majd második győzelmét. Hogy a lendület kitart-e, és összejön-e a harmadik is az újonc Košice ellen, az már pénteken kiderül.



A rájátszás 2. fordulójának programja:

Felsőház:

Március 16. (szombat)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok (15:00)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (17:30)



Március 17. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (17:30)



Alsóház:

Március 15. (péntek)

MFK Zemplín Michalovce – FC Košice (17:30)



Március 16. (szombat)

MFK Dukla Banská Bystrica – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

AS Trenčín – MFK Skalica (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 8 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól



