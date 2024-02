Niké Liga, 20. forduló: Élesedik a küzdelem a felsőházért, a DAC-nak vért kell izzadnia

Az alapszakasz 20. fordulójával folytatódik hétvégén a Niké Liga 2023/24-es kiírása. A DAC továbbra is játékban van a felsőházért vívott harcban, de hogy ezt követően is megmaradjanak az esélyei, hétvégén bravúrra lesz szüksége.

A DAC a Skalica nyögvenyelős legyőzésével (1:0) kezdte a bajnoki tavaszt. A játék ugyan nem volt tetszetős, az egyetlen pedig, aminek örülhetnek a dunaszerdahelyiek háza táján, az a három pont. „A 90 percből nagyjából 10 alakult az elképzeléseim szerint. Lépésről lépésre haladva arra törekszünk, hogy ez legközelebb 25, 35, majd 45 percre emelkedjen, végül pedig az egész meccsen az ellenőrzésünk alatt tartsuk a játékot. Mindehhez időre van szükség, hiszen ez egy folyamat. A lényeg ma a három pont volt, amivel egy újabb lépést tettünk előre” – nyilatkozta a mérkőzést követően Xisco Muñoz, a DAC vezetőedzője.

Az előző forduló előtt négy 29 pontos csapat (DAC, Banská Bystrica, Trenčín, Podbrezová) állt a tabellán, közülük viszont csak hárman juthatnak be a felsőházba. Most mind a négy csapatnak 32 pontja van, így továbbra is kiélezett csata zajlik a felsőházért. Közülük talán a DAC-nak van a legnehezebb dolga, amely ezen a hétvégén a kerületi rivális Spartak Trnava otthonába látogat.

A nagyszombatiak ereje megoszlott a szezon őszi felében, ez pedig az eredményeken is meglátszott. Míg az Konferencia Liga selejtezőjében sikeresen meneteltek, addig a bajnokságban nem ment a játék, első öt bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni. Miután bejutottak az EKL csoportkörébe, fordult a kocka – a bajnokságban összekapták magukat, és tartósan feljöttek a harmadik helyre, a nemzetközi kupaporondon viszont egyik pofont kapták a másik után. Végül egy szerzett ponttal csoportjuk utolsó helyén végeztek a Fenerbahce, a Ludogorec és a Nordsjaelland mögött. A téli felkészülés sem ment zökkenőmentesen, a Spartak három vereséggel kezdett (Olomouc 0:2, Austria Wien 2:3, Hradec Králové1:2), majd gól nélküli döntetlent értek el az osztrák Hartberg ellen. A főpróbát a Slovnaft Cupban vívták a piros-feketék, akik a Košice otthonában léptek pályára pótolt mérkőzésen. Nem sok hiányzott, hogy a Spartak elbúcsúzzon a küzdelmektől, ugyanis a 84. percben még a hazaiak vezettek 2:1-re, de a hajrában Šulek és Bainović találatával öt perc alatt fordítani tudott. A tavaszi szezonrajt sem Michal Gašparíkék elképzelése szerint alakult, ugyanis egygólos vereséget szenvedtek a Ružomberok otthonában. A Spartak jelenleg a harmadik helyen áll, két ponttal van lemaradva a második Žilinától és 12-vel a listavezető Slovantól.

„Az elkövetkező három mérkőzés kiemelt fontosságú, amelyeken muszáj pontokat szereznünk, de ehhez a támadásépítéseken és a befejezéseken javítanunk kell, plusz több kapura lövéssel kellene próbálkoznunk“

– idézi a DAC hivatalos oldala Vitális Milánt, a csapat magyar középpályását.

Amellett, hogy a sárga-kékeknek a felsőházért folyó harc szempontjából is fontos lenne pontot/pontokat szerezniük a hétvégi bajnokin, a revans is hajthatja őket, hiszen a nagyszombatiak októberben győzni tudtak a két csapat dunaszerdahelyi összecsapásán. A DAC ugyan az elmúlt másfél évben kétszer is le tudta győzni aktuális ellenfelét, de mindannyiszor a MOL Arénában. Utoljára 2020 novemberében sikerült győznie az Anton Malatinský Stadionban, azóta két döntetlen mellett háromszor vesztesen távozott riválisa otthonából.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Az említett 32 pontos csapatok közül hétvégén a Podbrezovának lesz papíron a legkönnyebb dolga, ugyanis az újonc Košice otthonába látogat. A Banská Bystrica és a Trenčín ki-kimérkőzést játszik egymással, és amelyikük vesztesen jön ki a párharcból, a többiekkel szemben is hátrányba kerülhet.

A Ružomberok még matematikailag odaérhet a felső hatosba, ehhez viszont meg kellene nyernie hátralévő mérkőzéseit, miközben az előtte állóknak rendre hibázniuk kell. Lássuk be, erre nem sok esély van. Ettől függetlenül Nagymihályból könnyedén elhozhatja a három pontot.

A Slovan csütörtökön óriási pofont kapott a Konferencia Ligában, hétvégén a sereghajtó aranyosmarótiakon vezetheti le csalódottságát. A zsolnaiak is csalódottak lehettek a múlt heti, Slovan elleni 0:4 után, most Skalicán próbálhatják meg visszanyerni önbizalmukat.



Az alapszakasz 20. fordulójának programja:

Február 16. (péntek)

MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín (17:30)



Február 17. (szombat)

MFK Skalica – MŠK Žilina (15:00)

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok (15:00)

FC Košice – FK Železiarne Podbrezová (15:00)



Február 18. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – FC ViOn Zlaté Moravce (15:00)

FC Spartak Trnava – FC DAC 1904 (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 10 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Barseghyan (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

Marcin (Michalovce) – 7 gól

(tt)