DAC-Skalica – Muñoz: "Ma a 90 percből nagyjából 10 alakult az elképzeléseim szerint"

Xisco Muñoz (DAC 1904): „Néhányan csak most játszottak először egymással a csapatban. A kezdet így nem volt egyszerű, de az első félidőben így is akadt néhány lehetőségünk, és volt egy óriási helyzetünk is, ami nem ment be. Éreztük a szünetben, hogy hozzá kell adni valamit a játékunkhoz. A második félidőben aztán már fölényben futballoztunk, voltak helyzeteink, pontrúgások után is. A gólt is egy szögletből szereztük. Sok lövésünk volt, kapura is, mellé is. Tudom, hogy van még hová fejlődnünk. Pár játékosunk még csak néhány napja érkezett, így az elsődleges célunk a három pont itthon tartása volt. Ez sikerült, és most van előttünk egy hét, hogy a következő mérkőzésre készüljünk. Türelmesnek kell lennünk, főleg az új játékosokkal. A mérkőzéseken hosszabb ideig kell kontrollálnunk a játékot. Ma a 90 percből nagyjából 10 alakult az elképzeléseim szerint. Lépésről lépésre haladva arra törekszünk, hogy ez legközelebb 25, 35, majd 45 percre emelkedjen, végül pedig az egész meccsen az ellenőrzésünk alatt tartsuk a játékot. Mindehhez időre van szükség, hiszen ez egy folyamat. A lényeg ma a három pont volt, amivel egy újabb lépést tettünk előre.”

Pavol Majerník (Skalica): „Vegyes érzések kavarognak bennem a mérkőzés után. Az első félidő a részünkről még rendben volt. Szervezetten játszottunk, a támadásba való átmeneteink is működtek, két veszélyes helyzetünk is volt. Trusa ajtó-ablak helyzeténél a kapusunk mentett meg bennünket. Úgy érzem, az első félidő után megérdemelt volt a döntetlen. A második félidőben viszont passzívak voltunk. Minden, ami az első játékrészben még működött, az a másodikban már csődöt mondott. A hazaiak nyomását éreztük, sokszor rögzített helyzetekből veszélyeztettek, s a végén egy ilyen pontrúgásból be is találtak. Ezt követően már nem tudtunk kezdeni semmit az eredménnyel.”

(fcdac.sk)