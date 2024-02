Niké Liga, 19. forduló: Egyből nagy nyomással kell megbirkóznia a DAC-nak a tavaszi szezonnyitón

Hullámzó őszön van túl a DAC, amely Adrian Guľa irányításával közel sem nyújtott olyan kiemelkedő teljesítményt, mint az előző idényben, amikor szinte az utolsó pillanatig a bajnoki cím megszerzéséért küzdött. Novemberben aztán távoznia kellett a szlovák mesternek, helyét pedig a spanyol Xisco Muňoz vette át, aki ugyan rendezni tudta a sorokat a védelemben, hiszen irányításával a DAC négy bajnokiból hármat is gól nélkül hozott le, de azt is hozzá kell tenni, hogy csak egy mérkőzést tudott megnyerni. Ráadásul döntetlen formájában olyan csapatok ellen vesztettek pontokat, mint a Banská Bystrica és a Trenčín, amelyek szintén a felső hatosért küzdenek. Jelenleg négy csapat is 29 pontos a tabellán – az említett két együttes mellett a DAC és a Podbrezová is, de közülük csak hárman lehetnek ott a felsőházban. Ergo, az alapszakasz végén a négy csapat közül valamelyik kezében marad a Fekete Péter, és a bajnokság hátralévő részében csak az alsóházban vitézkedhet. Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója a klub csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, tisztában van vele, mekkora nyomás nehezedik a csapatra a felsőházért folyó harcot illetően, de nem tudják elképzelni, hogy ne kerüljenek be az első hatosba.

A sárga-kékeknek ráadásul nincs egyszerű sorsolásuk, hiszen az alapszakasz hátralévő mérkőzésein a Spartak Trnava, a Podbrezová és a Žilina ellen is megküzdenek – mindhárom együttes komolyabb játékerőt képvisel. Előttük viszont még érkezik egy kellemesebb feladat, a Skalica képében, amely szombaton látogat a MOL Arénába. A zöld-fehérek nem nyújtanak különösebben kimagasló teljesítményt a bajnokságban, az erősebb csapatok ellen rendszerint alulmaradnak, viszont az azonos szintet képviselőkkel szemben szorgosan gyűjtögették a pontokat. Jelenleg a 9. helyen állnak 21 ponttal. A kiesőzónától biztonságos távolságban vannak, a felsőház pedig ugyan matematikai szempontból még elérhető, de nem sok esély van rá, hogy beleszóljanak az említett négy csapat harcába. A téli szünet során hat felkészülési mérkőzést abszolváltak: a cseh Výškov elleni vereséggel (0:1) kezdtek, majd a szintén cseh Zlínnel szemben is alulmaradtak (0:2). Következett egy 1:1-es döntetlen a Zlaté Moravce ellen, majd 6:2-re és 6:1-re kiütötték a Brno és a Púchov együttesét. A tavaszi rajt előtti főpróbán kikaptak a Karvinától (1:2).

A DAC és a Skalica az idei szezonban az alapszakasz 8. fordulójában találkozott. Az Erdőháton vívott mérkőzést Čermák találatával a sárga-kékek nyerték meg. Amióta a zöld-fehérek 2022-ben visszajutottak az élvonalba, a dunaszerdahelyieket még egyszer sem tudták legyőzni – egy skalicai döntetlen mellett a sárga-kékek tavaly februárban is győzni tudtak. A két csapat eddig összesen hatszor találkozott a szlovák élvonalban, két döntetlen mellett pedig háromszor a DAC, egyszer pedig a Skalica örülhetett. A dunaszerdahelyiek eddig még mindig legyőzték aktuális ellenfelüket hazai pályán.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Pénteken pikáns rangadóval indul a tavaszi szezon, ugyanis a listavezető Slovan fő kihívója, a második helyen álló Žilina otthonába látogat. Mindkét csapat jó formában van, bár a zsolnaiak a téli szünet előtt botlottak Besztercebányán. Ha a Slovannak sikerül nyernie idegenben, kényelmesnek mondható tízpontos előnyre tehet szert az élen.

A harmadik helyezett Spartak Trnava Rózsahegyre utazik a három pont reményében. Ha a piros-feketék sikerrel járnak és a Žilina alulmarad a Slovan ellen, akkor előzésre kerül sor a dobogón. Az említett 29 pontos együttesek közül papíron mind gyengébb ellenfél ellen lép pályára: a Podbrezová a Michalovce, a Trenčín pedig a Košice együttesét fogadja, míg a Banská Bystrica a sereghajtó Zlaté Moravce otthonába látogat. Bármelyik esélyesnek kinyilvánított csapat is botlik a hétvégén, jelentős hátrányba kerülhet a többiekkel szemben.



Az alapszakasz 19. fordulójának programja:

Február 9. (péntek)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (17:30)



Február 10. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Dukla Banská Bystrica (15:00)

FC DAC 1904 – MFK Skalica (15:00)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava (15:00)



Február 11. (vasárnap)

AS Trenčín – FC Košice (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 10 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Strelec (Slovan) – 8 gól

Barseghyan (Slovan) – 7 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 7 gól

(tt)