Káčer, Čermák és Petráš is kikerült a DAC keretéből, Rochina visszatért Spanyolországba, de számolnak új játékosokkal (FOTÓK)

Az ügyvezető igazgató elmondta, a sportigazgató első számú feladata az volt, hogy szélsőket találjon, akik gyorsak és képesek alkotni a területen. "Meg is találtuk ezeket a játékosokat Ivan Dolček és Brian Oddei személyében, előbbi a Hajduk Split, utóbbi pedig a szintén horvát Rudestől érkezett. Ők olyan játékosok, akiktől azt várjuk, hogy valamit ki tudnak gondolni a széleken. A következő feladat volt, hogy tapasztalt védőt találjunk, aki stabilitást hozhat a védelembe. Őt is megtaláltuk, örülünk, hogy Taras Kacharaba elfogadta az ajánlatunkat. Ami a távozókat illeti, elég sokan voltak, részben azért is, mert többjüknek lejárt a szerződése, vagy a szezon végén lejárt volna. Ide tartozik Veszelinov Dániel, aki Fehérvárra távozott, Dominik Veselovský Besztercebányára ment kölcsönbe. Zoran Záhradník továbbra is a játékosunk marad, abszolválta a felkészülést, a tavaszt viszont Somorján tölti. Giannis Niarchos is távozott, aki a 12 hónap alatt, amíg nálunk volt, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Most lehetősége nyílt rá, hogy Nagymihályban lendüljön újra formába. Spyros Risvanis szerződése is lejárt volna az idény végén, vele közös megegyezéssel felbontottuk a kontraktusát. Hasonló a helyzet Alex Pintóval, aki remek ajánlatot kapott szülőhazájából, így elengedtük őt. Urblík Norbert Győrben folytatja, hogy segítse a csapat feljutását az élvonalba. Ugyancsak a magyar élvonalban folytatja Szolgai Máté, hogy értékes játékperceket szerezzen" - részletezte Jan Van Daele.

Az érkezőkhöz visszatérve az ügyvezető igazgató Romaric Yapit és Oliver Jürgenst említette, hozzátéve, bíznak benne, hogy sikerül beilleszkedniük és segíteniük a csapatot.

Jan Van Daele a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Miroslav Káčer, Samuel Petráš és Aleš Čermák Somorján készülnek tovább. "Több ok is volt, hogy miért döntöttünk így. Egyrészt az elmúlt hónapok teljesítménye szempontjából, valamint voltak jelek, hogy távozni szeretnének a klubtól. Másrészt pedig azt vártuk az idősebb játékosoktól, hogy a csapat vezéregyéniségeivé váljanak, ez viszont nem történt meg. Lehet, hogy ez nem a legjobb időzítés, de úgy véljük, hogy a csapat működése szempontjából meg kellett hoznunk ezt a döntést. Bízom benne, hogy szombattól sikeresek leszünk" - jegyezte meg.

Az esetleges újabb igazolások kapcsán elmondta, továbbra is keresnek játékost a védekező középpályás pozíciójára, valamint támadót is. "Neveket nem árulhatok el, mert több jelölttel is tárgyalást folytatunk. Tudjuk, hogy február 21-ig van nyitva az átigazolási piac. Az edzővel és a sportigazgatóval megállapítottuk, hogy a csapatnak jó alapja van. A kapusposzttal rendben vagyunk, Kacharaba érkezésével már a védelemmel is. A középpályára még kell egy játékos, akinek köszönhetően a mérkőzéseken jobban dominálhatunk, éppen ezért sem működött az elmúlt mérkőzéseken a dominancia a részünkről. A középpályán nem volt olyan játékosunk, aki valamilyen módon befolyásolni tudja úgy a játékot, hogy támogatást jelentsen a többiek számára - mondta, a támadókkal kapcsolatban pedig megjegyezte, Barišić sokat dolgozik, de olyan játékosra van szükségük, aki azonnali segítséget jelent a góllövésben. "Itt van Gouré is, aki csalódásnak mondható abból a szempontból, hogy az Újpestből érkezett és remek időszakot tudhatott maga mögött. Viszont mindjárt a Slovan ellen megsérült, azóta pedig húzódik ez az egész. Nem egyszerű a helyzet, mert ő egy olyan játékos, aki leterheli a költségvetésünket, másrészt viszont nem számolhatunk vele. Januárban megint sérült volt. bízom benne, hogy találunk valakit, aki azonnal segítséget nyújthat ezen a poszton" - tette hozzá.

A spanyol Rubén Rochina kapcsán az ügyvezető igazgató elmondta, tetszett nekik a játéka, és kapott is ajánlatot, ez viszont messze volt az elképzeléseitől, így hétfőn visszatért Spanyolországba.

A csapat aktuális helyzetével kapcsolatban elmondta, elképzelhetetlen számukra, hogy ne legyenek ott az első hatosban. "A ligán belül a második legnagyobb költségvetéssel rendelkezünk, sok pénzt fektettünk a klubba, ehhez kell tartania magát mindenkinek. Az elmúlt szezonban is voltak problémáink, de volt egy Serie A szintű játékosunk. Krstović távozását követően viszont számos dolog megmutatkozott a klubban, és rájöttünk, hogy nem a legjobb, ha teljes mértékben az edző elképzelései szerint haladunk. Nagyon sok játékost hoztunk Guľa edző kérésére, aki sok időt és támogatást kapott tőlünk. Annak ellenére, hogy elégedettek voltunk a munkájával, láttuk, hogy nem jó irányba haladunk, nem voltak jók a döntések" - zártan Jan Van Daele, megjegyezve, mindenki tudja, hogy milyen fontos a szombati mérkőzés, és nem tudják elképzelni, hogy ne kerüljenek a felsőházba. "A játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy a tehetségük mellett felelősséget is tudnak vállalni" - húzta alá.

A DAC vezetőedzője, Xisco Muňoz pozitívan értékelte a felkészülést, a játékosok minden nap keményen dolgoztak. "Az edzői stáb alaposan megdolgoztatta őket, de a játékosok kiadták magukból a maximumot. Szintén pozitívum, hogy napról napra egyre jobban összeszokunk az új játékosokkal is, de természetesen türelmesnek kell lennünk velük, mert néhányan csak az elmúlt napokban érkeztek. Tudjuk, hogy miben kell még javulnunk. Elsősorban arra összpontosítottunk, hogy meglegyen az egyensúly az öltözőben. Lehet, hogy a felkészülés eredményei nem voltak a legjobbak, de megmutatták, hogy miben kell még javulnunk, hogy elérhessük a klub ambícióit. A felkészülés során sok játékost kipróbáltunk az akadémiáról. Köszönet jár nekik a megfelelő hozzáállásukért. Egyértelműen ez az az út, amit a jövőben még inkább követni szeretnénk, hogy a fiatalok érezzék, elérhető út az A csapatba" - magyarázta.

Csinger és Gavrić kapcsán a vezetőedző elmondta, jó úton haladnak a felépülésben, napok kérdése lehet, hogy mikor térnek vissza. "Mindketten keményen dolgoztak télen, hogy ezt az időt lecsökkenthessék. Nemcsak a játékosok, hanem az edzői stáb, a fizioterapeuták is. Ramadan nagyon sikeres és jó teljesítményt nyújtott az Ázsia Kupán, rendben és fitten érkezett vissza, ami pozitívum. A negatívum, hogy nem volt velünk a felkészülés során, de ez idő alatt is játszott. Bízom benne, hogy a segítségünkre lesz, mert egy nagyon tehetséges és ügyes játékosról van szó, aki a pálya utolsó fázisában valami váratlanra is képes" - mondta.

Az edző emellett kiemelte, igyekeznek elősegíteni, hogy a játékosok minél előbb adaptálódjanak "Ebben segít a csapatkapitány is, hogy az öltözőben jó legyen a hangulat. Stábként a legrövidebb időn belül a legtöbb információval próbáljuk ellátni a játékosokat, elősegítve, hogy átvegyék az elképzeléseinket. Individuálisan is foglalkozunk a játékosokkal, de tudatosítani kell, hogy ha valaki külföldről érkezik, akkor az adaptálás eltarthat egy bizonyos ideig" - zárta.

A DAC csapatkapitánya, Yhoan Andzouana szerint a felkészülés intenzív volt, mint mindig. "Nagy a nyomás a felső hatosért folyó harcban. Mi tavaly már átéltük ezt a nyomást, amikor a bajnoki címért harcoltunk. Úgy érzem, hogy felkészültünk a szezonkezdetre. Ami a felkészülés során elért eredményeket illeti: emlékszem, mikor tavaly nagyon jó felkészülést abszolváltunk, a főpróbán megvertük a Rapid Wient, majd rögtön ezt követően kiestünk a Konferencia Liga selejtezőjéből. Úgy gondolom, hogy a felkészülés eredményei egyáltalán nem azt tükrözik, hogy a felkészülés során végzett munka ne lett volna hatékony. Az én filozófiám, hogy a bajnokság egy dolog és a felkészülés is más. Szerintem felkészültünk a felső hatosért folyó harcra. A tapasztaltabb játékosok dolga, hogy ezt az új játékosokra is átragasszuk. Nem könnyű feladat, mert néhányan csak az elmúlt napokban érkeztek, de mi, tapasztaltabb játékosok tudjuk, hogy mit jelent a DAC számár a felsőházban való szereplés. Én már négy éve itt vagyok, ez idő alatt pedig mindig a felsőházban játszottunk" - értékelte az utóbbi időszakot csapatkapitány.

A DAC kerete:

Kapusok: 30 Vasileios Kaltsas, 41 Aleksandar Popović, 99 Samuel Petráš

Védőjátékosok: 16 Mateus Brunetti, 17 Yhoan Andzouana, 18 Alejandro Mendez, 21 Csinger Márk, 25 Filip Kaša, 33 Taras Kacharaba, 77 Konrad Gruszkowski, 91 Romaric Yapi

Középpályások: 6 Andrés Romero, 7 Aleš Čermák, 8 Milan Dimun, 10 Ammar Ramadan, 24 Christián Herc, 27 Vitális Milán, 66 Miroslav Káčer

Támadók: 9 Ivan Dolček, 11 Bartol Barišić, 14 Oliver Jürgens, 19 Fernand Goure, 22 Brian Oddei, 23 Damir Redzic, 29 Matija Krivokapić, 46 Matej Trusa, 80 Željko Gavrić

A szakmai stáb:

Xisco Muňoz – vezetőedző

Borbély Balázs, Roberto Cuesta Roman, Miquel Gomila Andreu – másodedző

Pavol Hrnčiarik – kapusedző

Štefan Pánik – erőnléti edző

Kristián Flak – videóelemző

Változások a keretben:

Érkezők: Ivan Dolček (Hajduk Split), Oliver Jürgens (Újpest), Brian Oddei (NK Rudeš), Romaric Yapi (Bastia), Taras Kacharaba (Slavia Praha), Vasileios Kaltsas (DAC U19)

Távozók: Veszelinov Dániel (Fehérvár), Gyurákovics Erik (Győr), Urblík Norbert (Győr, kölcsönjáték), Szolgai Máté (Mezőkövesd, kölcsönjáték), Spyridon Risvanis (szerződésbontás), Alex Pinto (Gil Vicente), Dominik Veselovský (Banská Bystrica, kölcsönjáték), Ioannis Niarchos (Michalovce, kölcsönjáték), Zoran Záhradník (Šamorín)



(parameter)