Niké Liga, 14. forduló: A hatodik helyről célozhatja meg a dobogót a DAC

A DAC a legutóbbi két bajnokiján hozta a kötelezőt a Michalovce és a Košice ellen, hétközben pedig a kissé nehézkesebb kezdés után a Slovnaft Cupban is sikerült győznie a II. ligás Spišská Nová Ves otthonában, ezzel pedig bejutott a negyeddöntőbe. A bajnokságban ugyan a DAC csak a 6. helyet foglalja el, de olyan sűrű a felsőház mezőnye, hogy mindössze egy pontra van a harmadik Trenčíntől. A tabella legfelsőbb pozíciói viszont jelenleg elérhetetlen távolságban vannak – a második Žilina 5, a listavezető Slovan pedig 9 pontot ver a sárga-kékekre.

A DAC tehát ezen a hétvégén akár a dobogót is megcélozhatja, erre pedig meg is van minden esélye, ugyanis a gyengélkedő Ružomberok látogat a MOL Arénába. Noha a szezon során a Spartak Trnava és a Slovan is megszenvedett a rózsahegyiekkel, a szezon kezdete óta nem nyújtanak kimagasló teljesítményt, 13 bajnokijukból mindössze hármat tudtak megnyerni. Az elmúlt években megszokott masszív védelem sem jellemző már a csapatra, amely három gólt kapott a Žilinától, négyet a Trenčíntől és ötöt a Podbrezovától. Ez utóbbi egyben Peter Tomko vezetőedző munkájának a végét is jelentette, akinek a helyét október végén Ondřej Smetana vette át. Eddig a fiatal cseh mester sem tudott csodát tenni a Ružomberokkal, amely irányításával mindössze büntetőkkel múlta felül a Liptovský Mikulášt a kupában, a bajnokságban pedig úgy kapott ki a Žilinától és a Skalicától, hogy még gólt sem szerzett.

A DAC és a Ružomberok az aktuális szezon 3. fordulójában találkozott – a rózsahegyiek Domonkos találatával szereztek vezetést az első félidő hosszabbításában, a fordulást követően viszont Trusa negyed órával a rendes játékidő vége előtt legalább az egy pontot megmentette a sárga-kékeknek. Ami a két csapat egymás elleni mérlegét illeti: a legutóbbi tíz bajnokiból három döntetlen mellett ötöt a DAC nyert meg, kettőt pedig a Ružomberok. A sárga-kékek utoljára tavaly novemberben látták vendégül aktuális ellenfelüket, akkor 1:0-ra nyertek, azt megelőzően viszont májusban a rózsahegyiek 3:2 arányban győztek a MOL Arénában.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

Ketelező győzelem vár a Slovanra és a Spartak Trnavára – előbbi a Skalicát látja vendégül, utóbbi pedig az újonc Košice otthonába látogat. A Podbrezová elleni után most újabb kulcsfontosságú mérkőzés vár a Žilinára, amely a harmadik helyen álló Trenčín otthonában lép pályára. A sárga-zöldek esetleges győzelmükkel tovább tartanák a lépést a pozsonyiakkal, és nem mellesleg tovább növelhetnék előnyükat az üldözőkkel szemben.

A Podbrezová a tökutolsó és még nyeretlen Zlaté Moravce otthonában engesztelheti ki szurkolóit a múlt heti zsolnai vereségért. A Banská Bystrica alaposan visszavett kezdeti lendületéből, most a szintén nyeretlen Michalovce ellen bizonyíthatja, hogy Polievkáék még nem lőtték el minden puskaporukat.



Az alapszakasz 14. fordulójának programja:

November 10. (péntek)

AS Trenčín – MŠK Žilina (17:30)



November 11. (szombat)

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce (15:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FK Železiarne Podbrezová (15:00)

FC DAC 1904 – MFK Ružomberok (15:00)



November 12. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica (15:00)

FC Košice – FC Spartak Trnava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 8 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 8 gól

Čavrić (Slovan) – 7 gól

Assinor (Podbrezová) – 6 gól

(tt)