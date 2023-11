Slovnaft Cup, nyolcaddöntő: Nehézkes kezdés után megérdemelten jutott tovább a DAC

Bár az első pillanattól kezdve a sárga-kékek birtokolták többet a labdát, a hazaiak is bizonyították, hogy nemcsak védekezni fognak a mérkőzésen. Sokáig semmi érdemleges nem történt a pályán, sok pontatlansággal tarkított játék jellemezte a csapatokat egyik és másik oldalon is. A sárga-kékek próbálták feltörni a hazai védelmet, ám az olyan szervezetten működött, hogy az első félidőben néhány gyengébb lövésen kívül egy komolyabb helyzetig sem engedte az ellenfél csapatot. Sőt, közvetlenül a szünet előtt a Spišská Nová Ves volt a legközelebb a gólszerzéshez: a dunaszerdahelyiek labdát vesztettek a félpályánál, Škovran pedig remekül ugratta ki Vakulinskyit, aki szinte egy az egyben mehetett kapura. A kimozduló Popović bele tudott érni a lövésébe, így a labda a kapu mellett hagyta el a játékteret.

Adrian Guľa a szünetben kettős cserével próbálta felpörgetni csapatát, de a második félidőben is ugyanaz volt a játék képbe, mint az elsőben. A sárga-kékek görcsösen próbáltak támadásokat vezetni inkább kisebb, mint nagyobb sikerrel, míg a hazaiak védelme megingathatatlannak tűnt. Az 55. percben viszont bekövetkezett a töréspont. Herc találta meg Gourét a hazai tizenhatos előterében, akitől egy pillanatra elpattant a labda, de hamar vissza is kapta, majd nem sokat teketóriázott, kapura is tekerte. Nem volt benne túl nagy erő, ám Baláž kapus a feje felett kiejtette a kezéből a játékszert, ami be is hullott a gólvonal mögé. A vezetés megszerzésével a DAC játéka is könnyedebbé vált, olyannyira, hogy nem sokkal később megduplázhatta volna előnyét – Brunetti fejese viszont a felső lécen csattant. A 64. percben mégis összejött az újabb gól: Vitális a tizenhatos határán vezette középre a labdát, majd jobb külsővel bepöccintette Čermáknak, aki ballal védhetetlenül a hosszú felsőbe lőtt. Baláž hiába nyújtózkodott. Nem egész tíz perccel később ismét a kapufa mentett a hazai hálóőr helyett. Brunetti beadásába Gruszkowski próbálta beletenni a lábát, de lemaradt róla. Baláž sem tudott belenyúlni a labdába, ami aztán a kapufáról pattant vissza, ezt pedig már fogni tudta. A Spišská Nová Ves játékában nem volt benne a szépítés, ellenben a DAC újabb találatot szerzett. A 78. percben a dunaszerdahelyiek a félpályáról indíthattak ellentámadást kettő az egy ellen. A tizenhatoshoz érve Trusa megjátszotta Barišićot, akire hirtelen rászállt két visszaérkező védő. Még időben vissza tudta adni a labdát Trusának, aki aztán magabiztosan a kapuba továbbított.

A mérkőzés hátralévő idejében már több gól nem született, így a DAC megérdemelten jutott tovább a negyeddöntőbe.



A nyolcaddöntő további programja:

November 8. (szerda)

Devínska Nová Ves – Michalovce

Lipany – Myjava

Skalica – Komárom



November 17. (péntek)

Zlaté Moravce – Podbrezová



November 29. (szerda)

Ružomberok – Pohronie



A Košice – Spartak Trnava mérkőzést a nagyszombatiak európai kupaszereplése miatt elhalasztották.



A 4. fordulóból elmaradt mérkőzés:

November 18. (szombat)

Galánta – Slovan Bratislava



(tt)