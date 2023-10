Niké Liga, 12. forduló: A DAC-ot idén már egyszer megviccelte a nyeretlen csapat, a sárga-kékek most elkerülnék az újabb botlást

Félidőhöz érkezett a Niké Liga alapszakasza, a Slovant és a nagymihályiakat leszámítva mindenki találkozott mindenkivel. A DAC eddigi 11 bajnokija közül csupán ötöt tudott megnyerni, 17 pontjával pedig jelenleg az alsóházat érő 7. helyen áll. Azt követően, hogy az előző szezonban a sárga-kékek a bajnoki címért harcoltak, a jelenlegi visszafogott eredményt csalódásként élhetik meg a szurkolók, akik türelme legutóbb a Žilina elleni 1:5 alkalmával el is fogyott – akárcsak a pozsonyi szurkolók a dunaszerdahelyi vereség során, ők is még bőven a lefújás előtt kivonultak a stadionból, előtte pedig skandálva követelték Adrian Guľa vezetőedző távozását. A tar mester alatt annyira megingott a kispad, hogy hétközben már a Ferencváros, illetve az orosz válogatott korábbi edzőjével, Sztanyiszlav Csercseszovval hozták összefüggésbe a klubot.

A DAC hétközben is kis híján a frászt hozta nemcsak a szurkolókra, hanem minden bizonnyal a klubvezetőségre is. A Slovnaft Cup 4. fordulójában már a 10. másodpercben hátrányba került a III. ligás Sninával szemben, de végül sikerült összekapnia magát, és 1:6-ra fordított. Hogy ez a siker mennyire javított a hangulaton a csapat körül, illetve mennyi erőt adott a bajnoki küzdelmekre, az már ezen a hétvégén kiderül.

A sárga-kékek ellenfele a Michalovce lesz, amely a sereghajtó Zlaté Moravcével egyetemben még nem tudott győzni a Niké Liga idei kiírásában. A nagymihályiak a DAC elleni döntetlennel kezdték az idényt, majd következett sorozatban hat vereség, a klub vezetősége pedig megköszönte Marek Petruš eddigi munkáját, helyét pedig Peter Struhár vette át. Csodát egyelőre ő sem tudott tenni a zempléni csapattal, vezetése alatt a Michalovce háromszor döntetlenezett, és noha továbbra is nyeretlen, a ViOn botladozásának is köszönhetően elmozdult a kiesőhelyről. A nagymihályiak hétközben a Slovanft Cupban diadalmaskodtak Érsekújvárban, így pozitívabb szájízzel várhatják a DAC elleni hétvégi bajnokit. A sárga-kékek jelenlegi formáját nézve is meglepetés lenne, ha a keletiek most gyűjtenék be szezonbeli első bajnoki győzelmüket, de egy újabb döntetlennel minden bizonnyal elégedettek lennének.

„Egy újabb nehéz találkozó jön, hiszen ebben a bajnokságban mindegyik összecsapás ilyen. Azt várom, hogy az ellenfél elsősorban védekezésre rendezkedik be, így főleg nekünk fog kelleni alkotni. Remélhetőleg a szurkolók hathatós segítségével sikerül otthon tartani a három pontot, akik mindegyik hazai mérkőzésen csodálatos hangulatot teremtenek. Ezt mindig nagyon várom“

– nyilatkozta a DAC cseh középpályása, Aleš Čermák, aki a Snina elleni kupameccsen duplázni tudott.

A Michalovce még sosem tudott győzni a MOL Arénában, utoljára pedig 2019 augusztusában fordult elő, hogy a két csapat dunaszerdahelyi összecsapását követően ne a hazaiak örüljenek – az a találkozó 1:1-es döntetlennel ért véget.

A két csapat egymás elleni mérkőzése az idei szezonban:

A Slovan sorozatban öt mérkőzést nyert meg a bajnokságban, és noha egymeccses hátrányban van a többiekhez képest, legutóbb így is át tudta venni a vezetést a tabellán. Hétvégén pedig meg is erősítheti pozícióját, ugyanis a hatmeccses vereségszériát húzó kassaiakat fogadja. A második helyre lecsúszó trencséniek a szezon első fordulójában nagy meglepetést okoztak azzal, hogy nyerni tudtak Nagyszombatban. Most hasonló tettre készülnek saját közönség előtt is.

Akárcsak az előző idényben, most is kimagasló teljesítményt nyújt a Podbrezová, amely eddig a legtöbb gólt szerezte a bajnokságban. A forduló pénteki nyitómérkőzésén a besztercebányaiakat fogadja, akiket szintén nem érdemes leírni. A zsolnaiak is szorosan ott robognak az elsők mögött, a legutóbb öt gólt kapó Ružomberok otthonában pedig újabb fontos pontokat gyűjthet. A sereghajtó Zlaté Moravce szezonbeli első győzelmére hajt, ehhez pedig alkalmas ellenfél lehet a szintén nem túl acélos Skalica.



Az alapszakasz 12. fordulójának programja:

Október 27. (péntek)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Dukla Banská Bystrica (17:30)



Október 28. (szomat)

FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce (16:30)

MFK Ružomberok – MŠK Žilina (18:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica (18:00)



Október 29. (vasárnap)

AS Trenčín – FC Spartak Trnava (17:30)

ŠK Slovan Bratislava – FC Košice (18:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 7 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 7 gól

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Assinor (Podbrezová) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

(tt)