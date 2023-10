Niké Liga, 11. forduló: A tapasztalatban és a statisztikában bíznak a sárga-kékek kedvenc ellenfelük ellen

Legutóbb azt írtuk, hogy olyan a DAC mérkőzéseit nézni, mintha egy hullámvasútban ülnénk – van, amikor jól megy a játék, és olyan csapatokat is móresre tanít, mint a Slovan, aztán megszenved a Skalicával. A kupában könnyedén lehet négy gól hinteni a felsőszelieknek, ám a nagyszombatiaktól hazai pályán kapott pofon visszarángatja a sárga-kékeket a realitásba. Legutóbb is kis híján tragikomédiává vált a dunaszerdahelyiek mérkőzése a MOL Arénában: már 3:0-ra vezettek a Podbrezová ellen, amely a hajrában hét perc alatt feljött egy gólra. Izgalom volt a végén, egyenlítés már nem, így a DAC nehezen, de otthon tartotta a három pontot. Mondhatni jókor érkezett a válogatott szünet, volt idő rendet tenni a sorok között, ám ez az időszak is keserédesen telt el. A sárga-kékek barátságos mérkőzésen hazai pályán kikaptak a győriektől, de, hogy mindez ne legyen elég, Zeljko Gavrić súlyos sérülést szenvedett, amiért meg kell műteni, így nagy valószínűség szerint már csak tavasszal léphet pályára.

Hiányzik is majd az utóbbi mérkőzéseken a csapatkapitányi karszalagot viselő szerb futballista, hiszen hétvégén a DAC a Žilina otthonába látogat. Annak ellenére, hogy a sárga-zöldek az elmúlt szezonban csak vergődtek (az alapszakasz utolsó fordulójában biztosították helyüket a felsőházban, ahol aztán mindössze nyolc pontot gyűjtve a hatodik helyen végeztek), megnyerték a play-off-kört, aminek köszönhetően indulhattak az EKL selejtezőjében. Ott az észt Levadián még kettős győzelemmel (2:1 és 2:1) továbbléptek, ám a belga Gent már nagy falatnak bizonyult (1:5 és 2:5). A nyári felkészülés során négy mérkőzést játszottak, három döntetlen mellett (Zlín 2:2, Cluj 1:1, Wolfsberger 2:2) pedig csak a Považská Bystricát tudták legyőzni (4:1). Jól kezdte a bajnokságot a Žilina, amely első hat mérkőzéséből ötöt megnyert. Ezután következett egy meglepő vereség hazai pályán a besztercebányaiaktól, majd Pozsonyban is alulmaradt. A két vereséget a Skalica 5:3-as kiütésével feledtette, legutóbb viszont csak döntetlenezett az akkor még sereghajtó Michalovce otthonában.

„Sok fiataljuk van, így hiányzik részükről a tapasztalat. Folyamatosan nyomás alatt kell őket tartani, agresszívnek lenni és semmit nem adni nekik ingyen. Remélhetőleg sikerrel vesszünk az összecsapást. Győzelmi céllal utazunk Zsolnára és bízom benne, hogy ez sikerül is. Bízom benne, hogy ha mindenki úgy áll hozzá a meccshez, ahogy kell, miénk lesz a három pont”

– idézi a DAC hivatalos oldala Filip Kašát, aki korábban több éven át futballozott Zsolnán.

Többször is írtuk már, hogy a Žilina – noha látványos támadófocira törekszik – a DAC egyik kedvenc ellenfele. Az elmúlt hét évben 24-szer találkozott a két csapat, és míg a sárga-kékek ezek közül 14-et megnyertek, a sosonok mindössze egy sikert könyvelhettek el. Az előző szezonban is a dunaszerdahelyiek örülhettek többször: az alapszakaszban a zsolnai 1:1-et egy 5:2-es hazai győzelem követte a MOL Arénában, majd a rájátszásban oda-vissza 1:0-ra nyert Adrian Guľa legénysége.

A két csapat egymás elleni mérkőzései a 2022/23-as szezonban:

A kezdeti botladozás után a Slovan Bratislava és a Spartak Trnava is elkapta a fonalat a bajnokságban. A pozsonyiak jelenleg a második helyen állnak, egymeccses hátrányban a listavezető trencséniekkel szemben, a nagyszombatiak pedig két ponttal lemaradva követik az égszínkékeket az ötödik helyen. Vasárnap a két ősi rivális Nagyszombatban mérkőzik meg, a találkozó abszolút háromesélyes.

Az éllovas Trenčín legutóbb alulmaradt Pozsonyban, most a Skalica vendéglátójaként küszöbölheti ki a csorbát. Eddig a Podbrezová szerezte a bajnokságban a legtöbb gól (24-et), ezt a mérleget pedig az idén nem túl acélos Ružomberok ellen javítaná tovább. A kezdeti lendület után visszazuhanni látszó besztercebányaiak az ötmeccses vereségszériát húzó újonc kassaiak otthonában térnének vissza a győztes útra. Eddig sem a Michalovce, sem a Zlaté Moravce nem örülhetett győzelemnek a bajnokságban, ez kettejük párharcán megváltozhat.



Az alapszakasz 11. fordulójának programja:

Október 20. (péntek)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Zemplín Michalovce (17:30)



Október 21. (szombat)

AS Trenčín – MFK Skalica (18:00)

MŠK Žilina – FC DAC 1904 (18:00)

FC Košice – MFK Dukla Banská Bystrica (18:00)

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok (18:00)



Október 22. (vasárnap)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (17:30)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kováčik (Podbrezová) – 5 gól

Polievka (B. Bystrica) – 5 gól

Addo (Žilina) – 5 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 5 gól

Kupusović (Trenčín) – 5 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 4 gól

Acosta (B. Bystrica) – 4 gól

Barseghyan (Slovan) – 4 gól

Ibrahim (Trenčín) – 4 gól

(tt)