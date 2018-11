Megnyílt Szlovákia legmodernebb edzőközpontja, a MOL Akadémia

Pénteken hivatalos sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megkezdi működését az FC DAC 1904 labdarúgóklub akadémiája, a MOL Football Academy.

Világi Oszkár, a klub tulajdonosának elmondása szerint három és fél évvel ezelőtt sokan kételkedtek abban, hogy képesek lennének megvalósítani egy futballakadémiát az adott területen. „Amit ma itt láthatunk, az Szlovákia legmodernebb edzőközpontja, amelyért közép-európai szinten sem kell szégyenkezni“ – jelentette ki Világi.

A 18 hektáros területen tíz reguláris méretű futballpálya (hét füves – ebből kettő fűthető – és három műfüves), valamint három speciális pálya helyezkedik el a területen. A pályák összalapterülete tíz hektár, a területen található épületek hasznos területe 8 ezer négyzetméter. Az utak és a járdák 26 négyzetméter területen épültek ki.

Világi elmondása szerint, amikor három és fél évvel ezelőtt átlépte a DAC küszöbét, a csapatnak nem volt egyetlen tréningpályája sem, az A csapat a környező községek pályáin edzett. „Az akadémia küldetése, hogy minél több olyan játékost neveljen, amely a nemzetközi színtéren is megállja a helyét“ – tette hozzá a klubtulajdonos.

Németh Krisztián, a DAC ifjúsági sportigazgatója szerint az akadémia nemcsak a városnak, de az egész régiónak nagy büszkesége.

Az akadémia felépítésére 14 millió eurót fordítottak, ennek egy része támogatásból származik. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2,1 milliárd forinttal, a Szlovák Labdarúgó Szövetség (SFZ) 500 ezer euróval, a Bethlen Gábor Alapítvány pedig 300 millió forinttal támogatta a projektet. A költségek fele a klubot terheli: 3 millió euró származik a klub kasszájából, további 3 millió pedig banki hitelből.

Németh Krisztián újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az A csapat jelenlegi átlagéletkora 22 év, céljuk pedig az, hogy a jövőben is minél több saját nevelésű fiatal játékos helyet kapjon a felnőttcsapatban: „Az Akadémia és az A csapat között sikeres az együttműködés, Peter Hyballa vezetőedző 6-7 U19-es játékost visz magával rendszeresen az edzésekre, és készíti fel őket arra, hogy mielőbb az felnőttcsapat tagjai lehessenek.”

Világi Oszkár elmondta, magyarországi fiatal tehetségek is lehetőséget kapnak az akadémián, hiszen az egész régiónak az akadémiája szeretnének lenni: „Az a szándékunk, hogy a régiót ne csak a határokig lássuk, hanem jóval tovább.”

A DAC 14 csapatának jelenleg összesen 300 játékosa van. „Szeretnénk Győr, illetve környékéről is játékosokat szerezni, ezért természetesen abban is érdekeltek vagyunk, hogy ezek a játékosok a magyar válogatottban is lehetőséget kapjanak” – felelte újságírói kérdésre a klubtulajdonos, majd hozzátette, nagyon örülnek, hogy Kalmár Zsolt csütörtökön pályára lépett a magyar válogatott Észtország elleni mérkőzésén.

Ľubomír Šatkával kapcsolatban – akit november elején fizikai támadás ért – a tulajdonos elmondta, a játékos már edz és várhatóan hamarosan pályára is léphet.

Arra az újságírói felvetésre, miszerint Dunaszerdahelyen problémás játékosok lennének, Világi megjegyezte, nincs ilyenről tudomása. „Ezek megtörténő életszituációk, amikor sok a fiatal egy csoportban, és néha letérnek a megszokott útról. A csapatban nagyon jó a hangulat, keményen dolgozunk. A második helyen állunk, nincs gondom a játékosokkal” – húzta alá, majd hozzátette, a játékosok tudják, hogy mi az, amit elvárnak tőlük.

Világi Oszkár elárulta, amikor az akadémiát tervezték, felmerült az ötlet, hogy egy zárt, bentlakásos akadémia legyen, de végül úgy látták, hogy nem ez a járható út, hiszen a szocializáció miatt is fontos, hogy a játékosok a mindennapi életben jelen legyenek. Mint fogalmazott, a nevelés és a játékosokra való hatás a legfontosabb.

A MOL Aréna hivatalos megnyitója február 16-án lesz a DAC-Slovan rangadón. „Az aréna költségvetése 29 millió euró: a Szlovák Futballszövetségtől 3,9 millió eurót kaptunk, a többit pedig banki hitelből és saját tőkéből fedeztük . A MOL 2,6 millió eurós alapbetétet helyezett el a MOL Aréna részvénytársaságban” – ismertette a részleteket a klubtulajdonos. Ami a klub tulajdonstruktúráját illeti, 90 százalékban Világi Oszkár, 10 százalékban pedig Dunaszerdahely városa tulajdonában áll.

A DAC-nál jelenleg 32 edző dolgozik, a klub alkalmazottainak száma pedig meghaladja a 85-öt.

Az akadémiaátadót követően a DAC pénteken 18:30-tól felkészülési mérkőzést játszik a román élvonalban szereplő klub, a Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy csapatával a válogatott mérkőzések miatti szünetben.

