DAC-Sepsi OSK: Szurkolói információk

A forgóajtók közelében, a B és C lelátók alatt a kapunyitástól (17:30) ezúttal is ingyenes arcfestést szerveznek a szurkolók részére.

Használja ki a vásárlás lehetőségét, és látogasson el a hivatalos DAC Store-ba, amely a mérkőzés napján 16:00 órakor nyit, és 21:00-kor zár. A fokozatosan bővülő kínálattal várják a szurkolókat, például ajándékutalvány is kapható. A DAC store-ban egy ún. „Fast line” is kialakításra kerül, a kiválasztott árucikkek megvásárlásának felgyorsítása érdekében. A forgókapukon áthaladva is vásárolhatnak a Fanshopban, konkrétan a BC szektorok sarkán megtalálható sátorban, ahol szintén érvényes a szezonbérlettel rendelkezők 5 százalékos árengedménye.

Az egész MOL Arénában elérhető a szabad internet hozzáférés. Keressék a MOL Aréna free wifi hálózatot, amelybe egyszerűen, a közösségi hálózatok vagy email segítségével tudnak bejelentkezni!

BELÉPŐJEGYEK ÉRTÉKESÍTÉSE, BELÉPTETÉS A STADIONBA ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A belépőjegyek árusítása november 7-től, múlt szerdától folyik.

Figyelem! A pénteki találkozó előtt a jegypénztárakban megvásárolhatók lesznek a DAC-Trencsén (2018.11.24, 15:00 ó) bajnoki mérkőzésre vonatkozó belépőjegyek!

Magába a stadionba való belépés csak a forgókapukon át lehetséges, amelyek ezúttal itt találhatók:

- A B és C tribün sarkán: az AP, B és C lelátókra való belépés

- Az A tribün recepciója: Sky box, VIP

- A C és D tribün sarkán: belépés a CD és D tribünre – vendégszektor

A szurkoló belépéskor hozzáérinti a jegyének színes felét a QR kódleolvasóhoz, amivel aktiválódik a forgókapu egy belépés erejéig.

Megkérjük a szurkolókat, hogy a biztonsági ellenőrzések miatt időben jöjjenek ki a mérkőzésre. A stadion kapui egy órával a találkozó kezdete előtt nyílnak (17.30).

A stadionba lépés előtti személyes ellenőrzés miatt a hölgyeknek egy külön folyosó lesz kijelölve a forgókapuk mellett.

A stadionba való belépés előtt mindenki személyes ellenőrzésen esik át. A stadionba tilos idegen államok elődeinek a szimbólumait bevinni.

Azok a személyek, akik nyilvánvalóan alkohol, vagy más, függőséget okozó anyag hatása alatt állnak, nem lesznek beengedve a stadionba; ugyanez érvényes azokra is, akiknél az említett szerek megtalálhatók. Minden egyes transzparens és zászló is ellenőrzésre kerül, amelyek nem lehetnek szilárd tartórúdon, és amelyeket esetleg fegyverként lehetne használni. Abban az esetben, ha az említett tárgyak gyalázkodó, sértő szavakat, illetve olyan jelképeket, jeleket tartalmaznak, amelyek jellegükkel sértők vagy gyalázkodók, továbbá amelyek képesek lehetnek a közrend megzavarására, elkobzásra kerülnek, és azok a személyek, akik az említett tárgyakat megpróbálták bevinni a stadionba, maguk sem lesznek beengedve.

A jegyek egyszeri belépésre jogosítanak fel, ami azt jeleni, hogy a stadionba való belépés után nem lehet azt elhagyni, majd újra visszatérni. A mérkőzés ideje alatt minden nézőnek magánál kell tartania az érvényes belépőjét, és köteles azt a rendező szolgálat felszólítására megmutatni.

Arra figyelmeztetik a szurkolókat, hogy szigorúan tilos tárgyakat dobálni a játéktérre. E tiltás megsértése súlyos kihágásnak minősül, amelynek következményeképp kivezetik a vétkest a stadionból. Az egész stadion és az egyes szektorok is kamerával lesznek megfigyelve.

CASHLESS RENDSZER A BÜFÉKBEN

A MOL Aréna büféiben csak az ún. Cashless kártyával lehetséges fizetni. Ez a készpénznélküli rendszer a feltöltőkártyák elve alapján működik, helyettesítve a készpénzes fizetést. A pénteki találkozó alkalmával is csak ezen a módon tudnak a szurkolók a büfékben fogyasztani.

A Cashless kártyák értékesítése és feltöltése a belépőjegyek értékesítésével egyidejűleg a jegypénztárakban zajlik, azok nyitvatartási ideje alatt. A VIP szektor látogatóinak az A lelátó recepcióján, meccsnapon 17:30 és 21:00 között lesz megnyitva egy cashless kassza. Ezen felül a recepción, illetve a St. Nicolaus SILVER LOUNGE étteremben egy-egy feltöltő automatát helyeztünk el.

A mérkőzést a hivatalos YouTube csatornáján élőben is megtekinthetik.

fcdac.sk