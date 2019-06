Megkezdte a nyári felkészülést a DAC (FOTÓK)

Vasárnap délután megkeződött a DAC számára a nyári felkészülési időszak. Hyballa vezetőedzőnek négy kapus és huszonkét mezőnyjátékos állt a rendelkezésére az első gyakorláson.

Jan Van Daele sportigazgató és Peter Hyballa vezetőedző 26 játékost fogadott az első napon, köztük egy teljesen új arcot. Ő nem más, mint a 18 éves támadó Jakub Švec, aki Aranyosmarótról igazolt a Csallóközbe. A másik újonc, Danylo Beskorovainyi tegnap még az U20-as világbajnokság győztes döntőjében játszott, és a többi válogatottunkhoz hasonlóan (Jedlička, Šatka, Ronan, Kalmár, K. Vida a Davis) az elkövetkező napokban, rövid szabadság után csatlakozik a társakhoz. Próbajátékra érkezett a 18 éves ghánai támadó Ernest Boateng. Hátfájdalmak miatt Martin Bednár az első napokban csak egyéni edzéseket abszolválhat.

A távozók névsora Maksym Tretiakov nevével bővült, aki a következő idényt az ukrán élvonalban tölti kölcsönjátékosként.

A keretben további változások is várhatók. „Amint azt májusban már kijelentettem, a fő cél az volt, hogy a csapat együtt maradjon. Számos megkeresésünk volt az ezüstérmet szerzett játékosainkat illetően. Természetesen ez nem meglepő, hiszen sok játékosunk még mindig nem érte el teljesítménye maximumát, s még mindig fejlődésben van. Két új futballista csatlakozik csapatunkhoz – Besko és Švec. Ami a távozókat illeti: Baumgartner, Herc és Ayong elhagyták csapatunkat, Macej számára pedig jelenleg még megoldást keresünk. Örülök annak, hogy a felkészülés megkezdésekor az akadémia néhány játékosa is csatlakozik a csapat felkészüléséhez. Bízom abban, hogy az akadémia és az A-csapat együttes erőfeszítéseinek köszönhetően a legjobb tehetségek bejuthatnak az első csapatba. U19-es csapatunknak remek tavaszi idénye volt, jó eredményeket értek el, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy ehhez remek egyéni teljesítmények is társultak, melyekre A-csapatunk is felfigyelt. Szeretném megköszönni Németh Krisztiánnak és Remco ten Hoopennek az állandó lelkesedést, mellyel igyekeznek teljesíteni az akadémia küldetését, hogy a DAC fiatal játékosait hivatásos labdarúgókká neveljék. Várom a következő heteket. Bizalommal kezdhetjük meg a felkészülést és tovább dolgozunk azon, hogy a betöltsünk néhány kulcsfontosságú támadó pozíciót” – nyilatkozta az fcdac.sk-nak Jan Van Daele sportigazgató.

A DAC első edzésén részt vettek:

Macej, Slančík, Száraz, Bajnóczi - Koštrna, Blackman, Huk, Malý, Csóka, Kone, Šimčák, Szalma, Dolinský, Magyar, M. Vida, Bednár, Nagy, Veselovský, Čmelík, Bögi, Švec, Taiwo, Divković, Bilenkyi, Boateng, Kelemen

Hiányzók:

Davis – Gold Cup 2019 részvétel

Jedlička, Šatka, Beskorovainyi, Ronan, Kalmár, K. Vida – később csatlakoznak

Érkeztek:

Jakub Švec - szlovák, ViOn Zlaté Moravce, szül. 2000. július 23. (átigazolás)

Ernest Boateng - ghánai, Vision FC, szül. 2001. március 29. (próbajáték)

Nikolas Bajnóczi - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2001. november 13.

Malý Matúš - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2001. július 11.

Dániel Szalma - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2003. szeptebber 9.

Šimon Dolinský - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2001. február 1.

Attila Magyar - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2000. június 16.

Dominik Veselovský - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2002. július 19.

Ferenc Bögi - szlovák, DAC Akadémia, szül. 2002. április 11.

Kelemen Marko - szlovák, DAC U19, szül. 2000. április 29.

Távoztak:

Ayong (szerződésbontás), Kucz, Herc, Baumgartner (kölcsönjáték után), Tretiakov (Oleksandriya, Ukrajna - kölcsönjáték)

Az edzői stáb:

Vezetőedző: Peter Hyballa

Pályaedzők: Admir Kozlić, Maik Drzensla

Kapusedző: Martin Raška

Erőnléti edző: Laura Stosno-Krohn

A nyári felkészülés programja:

2019. június 16., 15:00 ó: a felkészülés kezdete, 16:00 ó: az első edzés

Június 22., 10:30 ó: FC DAC 1904 - Somorja (szlovák, 2. liga), MOL Akadémia

Június 23., 11:00 ó: FC DAC 1904 - Zaglebie Sosnowiec (lengyel, 2. liga), MOL Akadémia

Június 26., 17:00 ó: Ahmat Groznij (orosz, 1. liga) - FC DAC 1904, Bük

Június 28. – július 5.: edzőtábor, Telki, Magyarország

Július 2., kedd: torna, Magyarország

Július 3., szerda: torna, Magyarország

Július 5., péntek: Vasas Budapest (magyar, 2. liga) - FC DAC 1904, Budapest



(fcdac.sk/para)