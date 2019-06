Erősítés érkezik a DAC csatársorába!

A tizennyolc éves csatár, Jakub Švec (született: 2000. július 23-án) Aranyosmarótról igazolt Dunaszerdahelyre. A tehetséges játékos a klubbal ma négy évre – 2023 júniusáig – szóló szerződést írt alá.

A garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) futballista Čierne Kľačany-ban nevelkedett, majd az aranyosmaróti akadémia korosztályos csapatait is bejárta, ahonnan Nyitrára ment egy éves kölcsönjátékra. Az élvonalban 2017 novemberében, tizenhét évesen debütált, a Nagymihály (Michalovce) ellen.

Ezidáig 28 Fortuna Liga-mérkőzésen lépett pályára. Az eddigi öt élvonalbeli góljából a legelsőt a Rózsahegy (Ružomberok) kapujába lőtte, a 2018/19-es szezon 8. fordulójában.

„Úgy érzem, a DAC-hoz való átigazolásommal egy magasabb szintre léptem. Nemcsak labdarúgóként, hanem emberként is fejlődni szeretnék. Érzem, hogy a karrieremben előrelépésre van szükségem, s úgy gondolom, erre a DAC lesz a megfelelő hely. Az új környezetben is szeretném folytatni azt, amit elkezdtem, s egyre jobb akarok lenni. Szép lenne már az új szezonban hozzájárulni a csapat a bajnoki címéhez, s főként ahhoz, hogy az Európa-liga csoportkörébe jussunk. Minden egyes edzésen fejlődni szeretnék, s meg vagyok győződve arról, hogy a DAC kiváló edzőinek vezetése alatt ez sikerülni is fog” – nyilatkozta a legújabb csatár, hozzátéve:

„már nagyon várom az új tapasztalatokat, s azt a kihívást, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy egyre jobb és jobb lehetek. Hiszem, hogy elérhetek mindent, amire vágyom.”

Az élvonalbeli teljesítményével és góljaival már kivívta az U21-es válogatott behívóját – a márciusi Görögország és norvég U20-as válogatott elleni felkészülési mérkőzéseken már pályára is lépett. A legutóbbi, júniusi válogatottbeli jelöléstől betegség miatt esett el. Korábban a szlovák U19-es válogatottban is szerepelt.

„Jakub fiatal és ígéretes játékos, aki remek fizikai adottságokkal van megáldva, s technikailag is jól képzett. Képessége arra, hogy átjátssza az ellenfelét, valamint kitűnő lövései olyan játékossá teszik, melyre sok klub vágyik. Örülünk, hogy Jakub a mi projektünk mellett döntött, s a külföldi ajánlatokkal szemben a DAC-ot részesítette előnyben. Sok sikert kívánunk neki a klubunknál” – konstatálta Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója.

A két klub és a játékos megegyezése szerint Jakub ősszel a ViOn-ban szerepel majd vendégjátékon, ahová a Telkiben zajló edzőtábor után tér vissza.

„Jakub a nyári felkészülést velünk kezdi, de fiatal korára való tekintettel úgy döntöttünk, az első félévben hagyjuk őt korábbi környezetében, hogy bebiztosítsuk fejlődésének kontinuitását” – tette hozzá Van Daele.



(fcdac.sk)