Fortuna-szombat, rájátszás, 1. forduló: Továbbra sem megy a Spartaknak, kiesési rangadót nyert a ViOn

Folytatódik a Spartak Trnava tavaszi rossz szériája, ugyanis sorozatban negyedik mérkőzésén sem tudott nyerni. Ezúttal a Sereď csapatát fogadta hazai pályán, a vendégek pedig már a 15. percben betaláltak: egy kipattanó Mičinhez került a tizenhatos előtt, és védhetetlenül mattolta Takáčot. A hazaiak hiába mentek előre, nem tudták feltörni a szerediek szervezett védelmét, sőt a második félidőben még ők növelhették volna előnyüket, de Yao szemtől szemben nem tudott túljárni a nagyszombati hálóőr eszén. A kimaradt helyzet miatt végül nem kellett bánkódniuk, a Sereď értékes pontokkal távozott Nagyszombatból, a Spartak pedig újabb lépéssel távolabb került a bajnoki címtől.

Az alsóházban kiesési rangadót nyert a Zlaté Moravce, amely a sereghajtó Pohronie otthonában vendégeskedett. Pedig másként is alakulhatott volna az eredmény, ugyanis a hazaiak öt perc után büntetőhöz jutottak, de Lačný próbálkozását hárítani tudta Lukáč. A kimaradt lehetőség megbosszulta önmagát, ugyanis félórányi játék után Mondekhez került egy kipattanó, és a tizenhatoson kívülről, kapásból a bal felsőbe zúdított. A második játékrészben is támadásban maradtak a vendégek, sőt előnyüket is növelhették volna, de ezen a meccsen nemcsak az aranyosmaróti, hanem a garamszentkereszti hálóőr is parádézott – a 73. percben Le Giang kifogta Kyziridis büntetőjét. Az utolsó percekben közel álltak az egyenlítéshez a hazaiak, de Takáč hárítani tudott egy közeli lövést, ezzel pedig megmentette csapatának a három pontot.

Drámai találkozót hozott a Liptovský Mikuláš és a Senica összecsapása is, amelyen a vendégek Jurdík révén szerezték meg a vezetést a 68. percben, de az újonc nem adta fel: a 81. percben előbb Laura góljával egyenlített, majd hét perccel később Gerát fejesével a győzelmet jelentő találatot is megszerezte. A Senica vereségével is maradt a hetedik helyen, ugyanis közvetlen üldözője, a Trenčín kikapott Nagymihályban. A mindent eldöntő találat a 38. percben született Marcin jóvoltából.



A szombati eredmények:

Felsőház:

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď 0:1 (0:1)

Gólszerző: 15. Mičin



Alsóház:

FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce 0:1 (0:1)

Gólszerző: 29. Mondek

MFK Liptovský Mikuláš – FK Senica 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 81. Laura, 88. Gerát – 68. Jurdík

MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín 1:0 (1:0)

Gólszerző: 38. Marcin



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 4:1 (1:0)

Gólszerzők: 20. Madleňák, 47. Gerec, 65. Bobček, 88. Boďa – 78. Moumou



A forduló további programja:

Felsőház:

Március 6. (vasárnap)

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava (17:00)



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 10 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Sukisa (Žilina) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Kochan (Ružomberok) – 6 gól

Azango (Trenčín) – 6 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 6 gól

Trusa (Michalovce) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól

(tt)