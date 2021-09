Fortuna-szombat, 8. forduló: Elvette a DAC a Ružomberok veretlenségét (VIDEÓ)

Nem kellett sokat várni a helyzetekre, már a 3. percben meleg volt a szitu a hazai kapu előtt, de Maslo végül tisztázni tudott Hahn elől, majd nem sokkal később a túloldalon kellett Jedličkának hárítania Takáč lapos lövését. Az első tíz percben a vendégek egy leheletnyivel voltak jobbak, de ez is elég volt ahhoz, hogy a 13. percben megszerezzék a vezetést. Egy szögletet követően Lamkel Zé nem tudott kapura fejelni, de így lett jó Andzouanának, aki kíméletlenül kilőtte a kapu bal oldalát. A rózsahegyiek rövid időn belül válaszolhattak volna, de Takáč szabadrúgása nem sokkal a kapufa mellé ment. A hazaiak próbáltak valamit kezdeni a kedvezőtlen eredménnyel, de a sárga-kékek szervezett védelmét nem tudták átjátszani. Negyed órával a félidő vége előtt óriási egyenlítési lehetőség adódott a hazaiak előtt, ugyanis Brunetti hibáját követően Regáli egy az egyben mehetett kapura, de a jól kimozduló Jedlička hárítani tudta a próbálkozását. A szünet előtt még Lamkel Zé lőtt nem sokkal a rózsahegyi kapu fölé, valamint Jedlička védte Madleňák lövését.

Röviddel a fordulást követően Schäfer lábában volt a második gól, de Davis beadása után kapásból a bal kapufa mellé durrantott. A Ružomberok jól láthatóan nagyobb sebességre kapcsolt, megpróbálta beszorítani ellenfelét a kapuja elé, és bizony sikerült is kidolgoznia egy-egy veszélyes helyzetet. Az 55. percben Jedlička védte Takáč lövését, majd nem sokkal később ugyanezen játékos próbálkozása ment a kapu mellé. Öt perccel később még ennél is nagyobb helyzetet hagytak ki a rózsahegyiek: Takáč laposan végzett el középre egy szabadrúgást, Mojžiš kapura irányította, de a labda Madleňákot érintve centikkel a kapufa mellett hagyta el a pályát. Ha nem adsz, kapsz – szól a futballberkekben oly jól ismert szólás, és bizony ezúttal is így történt. Lamkel Zé a félpályánál kapott labdát, a hazai kapuig robogva egy lövőcsellel becsapta Mojžšit, majd higgadtan a rövid alsóba lőtt. Csakhogy nem sokáig örülhettek a sárga-kékek a biztosnak tűnő kétgólos előnynek. Nem sokkal a DAC második gólja után szabadrúgást végezhetett el a Ružomberok, egy kapu előtti kavarodást követően pedig Maslo a hálóba pofozta a labdát. Nem sokon múlt, hogy a hajrában a hazaiak egyenlítsenek, de Kostadinov éles szögből leadott lövése a kapu mellé ment – pár pillanattal később hasonló helyzetet hagyott ki Szendrei. Az utolsó percekben a sárga-kékek szervezett játékkal tartották távol a labdát a kapujuktól, így a hazaiak képtelenek voltak nyomást gyakorolni rájuk.

A DAC győzelmével nem csupán a három pontot szerezte meg, hanem elvette a Ružomberok veretlenségét is.





Gólfesztivált hozott a Trenčín és a Senica összecsapása, a vendégek pedig ezúttal is bizonyították, miért tartják őket a szezon meglepetéscsapatának. Az erdőhátiak már tíz perc után kétgólos előnyre tettek szert Sukisa és Šumbera révén, de a trencséniek röviddel a szünet előtt szépítettek a veterán Jendrišek találatával. A második félidő elején egyenlített a Trenčín, Azango erős ívelésére újfent Jendrišek érkezett jó ütemben. A hajrához közeledve a hazaiak megfordították az állást: a csereként beálló Ikoba harcolt meg a labdáért, átverekedte magát a védőkön, majd a kimozduló Ravast is átemelte, és az üres kapuba passzolt. Csakhogy a hazaiak öröme mindössze öt percig tartott, ugyanis Šumbera kapufáról kipattanó lövését Sukisa küldte a kapuba, ezzel kialakítva a végső 3:3-as döntetlent.

Szintén nem spóroltak a gólokkal Poprádon, ahol a Liptovský Mikuláš az idegenben még nyeretlen Pohroniét fogadta. Előzetesen úgy tűnt, hogy a garamszentkeresztieknek a forduló előtt még sereghajtó újonc ellen lehet a legjobb esélyük megszakítani a rossz sorozatukat, ehhez képest már fél óra után kétgólos hátrányba kerültek. A 60. percben Lačný egygólosra csökkentette a két csapat közti különbséget, de hiába reménykedtek az egyenlítésben a garamszentkeresztiek, a liptóiak alaposan rákapcsoltak az utolsó fél órában. Előbb Laura mattolta gyönyörű lövéssel Slančíkot, majd tíz perccel később egy szögletet követően Hranáč fejese talált utat a vendégek kapujába. Az utolsó percekben jött a hab a tortára: a vendégektől Špiriak szabálytalankodott Pintével szemben a tizenhatoson belül, a garamszentkereszti védő pedig második sárga lapját, majd a pirosat is megkapva a kiállítás sorsára jutott. A megítélt büntetőt Václavík értékesítette. Győzelmével a Liptovský Mikuláš elmozdult az utolsó helyről.

Már az első félidőben kialakult a végső eredmény a Michalovce – Zlaté Moravce összecsapáson. A nagymihályiak már húsz perc után 2:0-ra vezettek Oshima és Trusa góljával, a vendégektől pedig Čonka találata már csak a szépítésre volt elég.



A szombati eredmények:

AS Trenčín – FK Senica 3:3 (1:2)

Gólszerzők: 40., 48. Jendrišek, 81. Ikoba – 3., 86. Mashike Sukisa, 11. Šumbera

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie 5:1 (2:0)

Gólszerzők: 18., 64. Laura, 29. Andrić, 75. Hranáč, 90+1. Václavik (11-esből) – 60. Lačný

Piros lap: 90. Špiriak (POH)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (2:1)

Gólszerzők: 8. Oshima, 20. Trusa – 32. Čonka

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 67. Maslo – 13. Andzouana, 64. Lamkel Zé



A pénteki eredmény:

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 7. Saymon, 87. Boateng



A forduló további programja:

Szeptember 19. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 5 gól

Sukisa (Senica) – 5 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Schäfer (DAC) – 3 gól

Zmrhal (Slovan) – 3 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 3 gól

Boateng (Trnava) – 3 gól

Henty (Slovan) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Lačný (Pohronie) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

(tt)