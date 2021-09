Fortuna-péntek, 8. forduló: Hozta a kötelezőt a Spartak, ezzel ideiglenesen az élre állt

Előzetesen a nagyszombatiak tűntek a mérkőzés favoritjának, ennek megfelelően pedig már a 7. percben meg is szerezték a vezetést – Bamidele szép passzát követően Cabral talált a vendégek kapujába. A szerediek próbáltak kezdeni valamit a kedvezőtlen állással, de különösebben nem tudták veszélyeztetni a nagyszombati kaput. A játék a második félidőben sem élénkült fel, a hazaiak kontrajátékra rendezkedtek be, de Iliev kapus sokáig életben tartotta a szerediek reményét az egyenlítésre. A hajrában aztán már ő is tehetetlen volt: Boateng kapott labdát, kicselezte a vendégek hálóőrét és az üres kapuba passzolt.

A Spartak Trnava tehát magabiztos győzelmet aratott, ezzel pedig ideiglenesen átvette a vezetést a bajnokságban.



A pénteki eredmény:

FC Spartak Trnava – ŠKF Sereď 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 7. Saymon, 87. Boateng



A forduló további programja:

Szeptember 18. (szombat)

AS Trenčín – FK Senica (18:00)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie (18:00)

MFK Zemplín Michalovce – FC ViOn Zlaté Moravce (18:00)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (18:00)



Szeptember 19. (vasárnap)

ŠK Slovan Bratislava – MŠK Žilina (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 5 gól

Myslovič (Žilina) – 3 gól

Schäfer (DAC) – 3 gól

Sukisa (Senica) – 3 gól

Zmrhal (Slovan) – 3 gól

Bartoš (L. Mikuláš) – 3 gól

Boateng (Trnava) – 3 gól

Henty (Slovan) – 3 gól

Jambor (Žilina) – 3 gól

Ristovski (Trnava) – 3 gól

Sharani (DAC) – 3 gól

(tt)