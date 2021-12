Fortuna-szombat, 17. forduló: Nem túl szép játékkal tartotta otthon a három pontot a DAC (VIDEÓ)

Meglepően bátor játékkal kezdtek a garamszentkeresztiek, és hozzájuk fűződik a mérkőzés első komolyabb helyzetet is. Egy bedobás után Lásik vezette be jobbról a labdát a DAC tizenhatosába, és laposan középre passzolt, de Lačnýnak nem volt jó. Ha pontos a passz, a Pohronie támadójának már csak az üres kapuba kellett volna lőnie. A sárga-kékek sokáig nem tudtak komolyabb helyzetet kialakítani, ami főként annak is köszönhető, hogy a vendégek magasan letámadtak, ezzel pedig már a labdafelhozást is zavarták. Negyed órát kellett várni az első hazai helyzetre, Veslovský lövését viszont bravúrosan hárította Slančík. Mindkét oldalon sok volt a pontatlanság, jellemző kép volt, hogy néhány sikeres passzt hiba követett. A 32. percben a semmiből megszerezte a vezetést a DAC: Andzouana passzolt középre az üresen érkező Balićhoz, aki közelebb húzódva Slančík mellett a kapuba lőtt. Három perccel később kétgólosra növelte előnyét a hazai csapat. Egy védelmi hibát követően Hahn egy védővel a nyakán mehetett kapura, a kifutó Slančík mellett pedig a hálóba pöckölt. A Pohronie is kidolgozott néhány ígéretes helyzetet, közvetlenül viszont nem tudta veszélyeztetni a hazai kaput.

Nem hozott szép játékot az első félidő, erre reagálva pedig Joao Janeiro kettőt is cserélt a szünetben. Az 53. percben Davis sarokrúgását követően Ciganiks kapásból a kapufát találta el, közelről pedig Dimun másodjára a kapuba juttatta a labdát. A játékvezető viszont nem adta meg a találatot, ugyanis a partjelző időközben lest intett. A második félidő ugyan több helyzetet hozott, de a játék képe sokban nem változott az elsőhöz képest. Az 58. percben Ściślak szabadrúgásból vette célba a hazai kaput, Jedličkának kellett kiszednie a léc alá tartó labdát. A vendégek birtokolták többet a labdát, de a hazaiak előtt adódtak a nagyobb helyzetek. A 70. percben Schäfer könnyen háromgólosra növelhette volna a DAC előnyét: egy az egyben mehetett a vendég kapura, de az ötös előtt a földbe rúgott és elesett, így Slančíknak nem kellett hárítania. Tíz perccel később Hahn előtt adódott ordító helyzet, de Közeli lövését Slančík hárítani tudta. Röviddel a mérkőzés vége előtt újfent Schäfer tehette volna fel az i-re a pontot: Krstović vezette be a labdát balról a tizenhatosba, két védőt magára húzott, majd középre passzolt a teljesen üresen álló Schäferhez, aki felnézett, majd fejbe lőtte az előtte álló védőt.

Joao Janeiro irányításával így sorozatban harmadik mérkőzését is kapott gól nélkül nyerte meg a DAC. A mutatott játék ugyan nem volt szemet gyönyörködtető, a szurkolók legfeljebb az eredménnyel lehetnek elégedettek.

Kilenc nyeretlenül megvívott találkozó után újfent győzelemnek örülhetett a Senica, amely az újonc Liptovský Mikulášt fogadta. Nem mondhatni, hogy a találkozó izgalmas játékot hozott volna, az első valamirevaló helyzetet a második félidőben jegyezhettük fel, Pinte lövése viszont jócskán a kapu fölé ment. A 67. percben megszerezte a vezetést a Senica: Niarchos nyert meg egy fejpárbajt a tizenhatos határán, a labda megtalálta Šumberát, aki kapásból kilőtte a bal felsőt. Mint később kiderült, ez volt a mérkőzés egyetlen találata, így a három pont Senicán maradt.

A nagyszombati diadal után újfent háromgólos győzelmet aratott a Ružomberok, amely ezúttal Nagymihályban vendégszerepelt. A vendégek már a 6. percben megszerezték a vezetést Fabiš révén, félórányi játék után pedig Šefčík kétgólosra növelte csapata előnyét. A rózsahegyiek Mrva hajrábeli találatával állították be a végeredményt, és megérdemelten hozták el a három pontot Nagymihályból. A Ružomberok győzelmével fellépett a második helyre.

Gólgazdag mérkőzést hozott a Sereď és a Trenčín összecsapása. A szerediek a 11. percben Haša remekbeszabott lövésével szerezték meg a vezetést, a félidő végén pedig szintén ő volt az, aki kapuba küldött egy kipattanót. A vendégek a félidő vége előtt közel álltak az egyenlítéshez, Ibrahim fejese viszont a felső lécen csattant. A „hazaiak” nyeregben érezhették magukat, ám a második félidőben a trencséniek feltámadtak. Az 55. percben Kadák ívelését követően Azango fejelt a szerediek kapujába, majd nem sokkal később a gólpasszt jegyző Kadák mattolta Chudýt. Úgy tűnt, hogy a mérkőzés pontosztozkodással ér véget, a hajrában viszont jött az igazi dráma: előbb Radićhoz jutott el egy távoli átadás, és közelről mattolta Fryštákot, majd két perccel később Kadlec fejelt közelről a vendégek kapujába. A Sereď győzelmével helyet cserélt a Trenčínnel, és feljött a felsőházat érő hatodik helyre.



A szombati eredmények:

FC DAC 1904 – FK Pohronie 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 32. Balić, 35. Hahn

FK Senica – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0 (0:0)

Gólszerző: 67. Šumbera

MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 0:3 (0:2)

Gólszerzők: 6. Fabiš, 32. Šefčík, 90. Mrva

ŠKF Sereď – AS Trenčín 4:2 (2:0)

Gólszerzők: 11., 36. Haša, 84. Radić, 86. A. Kadlec – 55. Azango, 63. Kadák



A pénteki eredmény:

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

Gólszerzők: 90+6. Ďubek – 60. Rabiu, 82. Weiss



A forduló további programja:

December 5. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC Spartak Trnava (17:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Henty (Slovan) – 9 gól

Kadák (Trenčín) – 8 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól



(tt)