Fortuna Liga, rájátszás, 5. forduló: Ezüstért játszik a DAC, de nincs saját kezében a sorsa

Egy héttel ezelőtt a DAC 2:0-ra legyőzte a második helyezett Žilinát, ezáltal egy pontra megközelítette ellenfelét a tabellán. Az ezüstérem sorsa így az utolsó fordulóban dől el, viszont a Storck-legénységnek nem elég csak a saját mérkőzését hoznia. A sárga-kékek abban az esetben végeznek a második helyen, ha:

győznek a Ružomberok otthonában, a Žilina pedig döntetlenezik vagy kikap hazai pályán a Michalovcétől;

döntetleneznek Rózsahegyen, a Žilina pedig nagyobb arányú vereséget szenved (pontegyenlőségnél a gólarány dönt, ez a DAC-nak +13, a Žilinának pedig +18).

A DAC annak a Ružomberoknak az otthonában fejezi be az idei szezont, amellyel a 2020-as évben már háromszor is megmérkőzött, de egyszer sem tudott nyerni. Különösen az utolsó, kupavisszavágó lehet fájdalmas a sárga-kékek számára, hiszen a rózsahegyiek masszív védekezésből indulva kontrázták le a dunaszerdahelyieket, akik így nem jutottak be a Slovnaft Cup döntőjébe.

Bár a Ružomberok szerdán alulmaradt a Slovanal szemben a Slovnaft Cup döntőjében, és már a dobogóra sincs esélye, azért így sem tét nélküli számukra a hétvégi bajnoki. A pozsonyiak kupagyőzelmével ugyanis az utolsó, Európa-liga-selejtezőt érő helyről osztályozó dönt majd, amelyben a rózsahegyiek is érdekeltek. A selejtezőben a 4. a 7. helyezettel, az 5. pedig 6.-kal játszik egymérkőzéses párharcot, majd a két győztes a döntőben találkozik. A mérkőzéseket minden esetben annak a csapatnak az otthonában rendezik, amelyik feljebb végzett a tabellán – ez lehet a rózsahegyiek motivációja is.

A bajnokságban a DAC az idei szezonban gólt sem tudott rúgni a Ružomberoknak: szeptemberben a liptóiak egygólos sikerrel vitték el a három pontot Dunaszerdahelyről, a februári visszavágónak pedig pontosztozkodás lett a vége. A sárga-kékek utoljára 2018 novemberében, Bayo góljával tudtak nyerni Ružomberokban. Azóta a két együttes hat tétmérkőzést vívott egymással, ezeken három rózsahegyi győzelem mellett három döntetlen született.

A két csapat összecsapásai a 2019/2020-as idény alapszakaszában:

A már bajnok és friss kupagyőztes Slovan szintén az utolsó El-helyre pályázó Spartak Trnavát fogadja. A pozsonyiak részéről már végképp semmi tétje nincs a mérkőzésnek, ennek ellenére a nagyszombatiaknak vélhetően alaposan meg kell majd izzadniuk, hogy megőrizzék negyedik helyüket.

A második helyezett Žilina az újraindulás óta csak vergődő Michalovcét látja vendégül. Ahogy azt fent, a lehetséges forgatókönyveknél említettük: ha a zsolnaiak otthon tartják a három pontot, másodikként végeznek a bajnokságban, de a dolgok számukra kedvező alakulása esetén egy döntetlen, vagy akár egy vereség (ha a DAC kikap Rózsahegyen) is elég lehet ehhez.

Egy héttel ezelőtt a Radványi Miklós által irányított Pohronie létfontosságú mérkőzést nyert meg Nyitrán, ezzel elkerült az utolsó helyről. Az újonc hétvégén a Senica együttesét fogadja, míg a sereghajtó Nitra az alsóházban szárnyaló, négy bajnokin 14 gólt szerző Trenčín vendégeként lép pályára Senicán. A trencséniek már korábban biztosították alsóházbeli első helyüket, így a felsőház negyedik helyezettjéhez látogatnak majd az osztályozóban az El-selejtezőért.

Az aranyosmarótiak jól kezdték az idei szezont, de aztán szép lassan leeresztettek – egészen odáig, hogy a rájátszást már az alsóházban kezdték meg. Hétvégén a Sereď ellen tesznek pontot a számukra csalódást keltő bajnoki idény végére.



A rájátszás 5. fordulójának műsora:

Felsőház

Július 11. (szombat)

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 (18:00)

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (18:00)

MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce (18:00)



Alsóház

Július 11. (szombat)

FK Pohronie – FK Senica (18:00)

AS Trenčín – FC Nitra (18:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – ŠKF Iclinic Sereď (18:00)



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)