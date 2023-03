Fortuna Liga, rájátszás, 2. forduló: A DAC nyerte a kerületi rangadót, a Spartak kiszállt a bajnoki címért folyó harcból (VIDEÓ)

A DAC vasárnap hazai pályán legyőzte a Spartak Trnava együttesét a MOL Arénában, a Fortuna Liga rájátszásának 2. fordulójában, és mivel a Slovan is győzni tudott, maradt a négypontos különbség a két csapat között. A Spartak viszont leszakadt vetélytársaitól.

A besztercebányaiak elleni mérkőzéshez képest Adrian Guľa két helyen változtatott a kezdőcsapaton: a sérülés miatt lecserélt Brunetti helyett Kružliak kezdett, Nebyla helyett pedig Ramadan. Kalmár ezúttal is csak a cserepadon volt.

Az elejétől fogva gyors, küzdelmes játékot hozott a két csapat összecsapása. Krstović már a második percben veszélyeztetett, a labda viszont a kapu hosszú oldalán hagyta el a pályát. Nem sokkal később a vendégek első helyzetét is feljegyezhettük, Paur fejese a középen álló Petráš markában landolt. Mindkét csapat jól védekezett, így tiszta helyzetek nem is nagyon alakultak ki. A hazaiak szabadrúgásokból kísérleteztek sikertelenül, míg a nagyszombatiak éles szögből próbálták meglepni Petrášt, de vagy a hálóőr, vagy a kapufa mentett. A 36. percben gyönyörű támadást vezetett a DAC, Káčer szépen tartotta meg a labdát a középpályán, majd megjátszotta a befele mozgó Krstovićot, aki maga akarta befejezni, pedig jobbra tőle jobb helyzetben lett volna Gavrić. Lövése végül levágódott egy védőről. Három perccel később viszont már megszerezte a vezetést a DAC. Káčer indította Blackmant a jobb szélen, a rövid sarokhoz ívelt, ahol Gavrić két védő között lényegében őrizetlenül fejelt a kapuba.

Nem is kezdhette volna jobban a második félidőt a hazai csapat. Káčer csapott le a nagyszombati térfélen a védők közti átadásra, majd mintegy 18 méterről kapura tűzte, Vantruba pedig hiába nyújtózkodott a labdára, az a jobb alsóban kötött ki. Pár perccel később Krstović gyakorlatilag eldönthette volna a mérkőzést. Ígéretes akciót vezetett a DAC, de az utolsó átadás egy védő lábán megpattant, és egy pillanatra úgy tűnt, odalett az akció. A vendégek azonban nem reagálták le, Krstović pedig lecsapott a lecsorgó labdára, és lágyan megpróbálta a kapuba helyezni a kifutó Vantruba mellett, az viszont mellé ment. A hazaiak fegyelmezetten őrizték a biztosnak tűnő előnyt, és igyekeztek ellentámadásokból veszélyeztetni az egyre jobba kitámadó nagyszombatiak ellen. A piros-feketék nagyobb nyomás alá helyezték a hazai csapatot, a 72. percben pedig össze is jött nekik a szépítőtalálat. Twardzik szöglete során Petráš csúnyán aláfutott a labdának, a mögötte érkező Taiwo pedig köszönte szépen, közelről a kapuba bólintott. A Spartak ment előre az egyenlítésért, de helyzetei kimaradtak, a DAC pedig büntetett. A 85. percben a frissen beállt Szánthó kobozta el a labdát a cselezni próbáló Štetinától, majd kb. 25 méterről védhetetlenül a kapuba zúdított. A hosszabbítás percében a hazai csapat megadhatta volna a kegyelemdöfést: egy gyors kontrát követően Pinto a jobb szélről robogott be a tizenhatosba, lövését viszont hárítani tudta Vantruba.

Ez viszont már nem osztott, nem szorzott, a DAC 3:1-re legyőzte a Spartak Trnavát. A sárga-kékek előnye így továbbra is négy pont a második Slovannal szemben, míg a nagyszombatiakra már 11 pontot vernek. A piros-feketék ezzel kilátástalannak tűnő helyzetbe kerültek a bajnoki címért folyó harcolt illetően.

A Slovan győzelemmel engesztelte ki szurkolóit a csütörtöki EKL-búcsúért. Pedig nem született könnyen a sikerük: De Marco a 40. percben szerezte meg a vezetést az égszínkékeknek Podbrezován, de a hazaiak még a szünet előtt egyenlítettek Kabongo találatával. A második játékrész elején viszont ismét betaláltak a pozsonyiak, Green gólja pedig egyúttal a győzelmet is jelentette a Slovan számára.



A vasárnapi eredmények:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FC Spartak Trnava 3:1 (1:0)

Gólszerzők: 39. Gavrić, 46. Káčer, 85. Szánthó – 71. Taiwo

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:2 (1:1)

Gólszerzők: 45+1. Kabongo – 40. De Marco, 52. Green



A szombati eredmények:

Alsóház:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:0

MFK Skalica – AS Trenčín 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 13. Yao, 32. Haša

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 55. Bobček, 68. Gerec



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MŠK Žilina – MFK Dukla Banská Bystrica 6:4 (1:2)

Gólszerzők: 7., 78. Kaprálik, 58. Javorček, 61. Jambor, 74. Bari, 90+4. Galčík – 18. Gorosito, 23. A. Slávik, 73., 83. Balić



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Krstović (DAC) – 15 gól

Polievka (B. Bystrica) – 14 gól

Kaprálik (Žilina) – 9 gól

Cobnan (Podbrezová) – 9 gól

Taiwo (Spartak) – 8 gól

Cavrić (Slovan) – 8 gól

Brenkus (ViOn) – 7 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Gerec (Ružomberok) – 7 gól

Kalmár (DAC) – 7 gól

