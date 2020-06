Fortuna Liga, rájátszás 1. forduló: Korlátozások ide-oda, végre újraindul a foci Szlovákiában

Az elmúlt időszak bizony nem volt könnyű a futball szerelmeseinek sem, de a koronavírus-helyzet kedvező alakulásának köszönhetően újfent engedélyezték a tömegrendezvényeket, így a labdarúgó mérkőzéseket is. A futballélet viszont egyelőre nem tér vissza a régi kerékvágásba: a bajnokságot rövidített rendszerben fejezik be, tehát a rájátszásban az eredetileg tervezett tíz fordulóból csak az első ötöt rendezik meg; a kluboknak és játékosoknak tartaniuk kell magukat az előírt biztonsági és higiéniai előírásokhoz; a mérkőzésekre csupán 500 embert engednek be, július 1-től év végéig pedig ezret – bár ez utóbbiról lényegesen megoszlanak a vélemények, vélhetően lesznek még róla tárgyalások.

Március elején az alapszakasz 22. fordulójával zárult a Fortuna Liga, most tehát következik a rájátszás 1. fordulója, amelyben a DAC az új vezetőedző, Bernd Storck irányításával lép pályára a MOL Arénában, ellenfele a Michalovce együttese lesz.

A DAC a harmadik helyről várja a folytatást, a második Žilinától 7, az éllovas Slovantól 17 ponttal van lemaradva. Bár a pozsonyiakat már matematikailag sem lehet behozni (öt mérkőzésen maximum 15 pontot lehet gyűjteni), a második hely azonban még elérhető lehet.

Kérdéses, hogy a kényszerpihenő mennyire nyomta rá bélyegét a játékosok teljesítményére, az azonban biztos, hogy Storck a szombati mérkőzésen nem számíthat a Balić-Lalatović-Németh-Phillips-Čmelík ötösre.

A két együttes az alapszakaszban először az ötödik fordulóban mérkőzött meg egymással, akkor a nagymihályiak Sidibé góljával sokáig vezettek Dunaszerdahelyen, de negyed órával a lefújás előtt Taiwo egyenlíteni tudott, így pontosztozkodás lett a vége. A visszavágóra novemberben került sor, ezt a mérkőzést pedig talán sok DAC-szurkoló kitörölné az emlékezetéből: a dunaszerdahelyi sárga-kékek akkor egy félidő alatt kaptak öt gólt, ezzel el is dőlt a három pont sorsa.

A két csapat összecsapásai a 2019/2020-as idény alapszakaszában:

Az éllovas Slovan a döntetlenkirály Ružomberokot fogadja, amely az alapszakaszban ugyan kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, de a végére elfogyott a szufla, és épp, hogy csak bennmaradt a felsőházban. A Slovan gyakorlatilag már bajnoknak tekinthető, de minden bizonnyal nem veszi majd félvállról a hátralévő mérkőzéseket.

Két olyan együttes csap össze Zsolnán, amely nagyon megsínylette a koronavírus-járványt: a Žilina olyan anyagi helyzetben találta magát, hogy a csapat felszámolás alá került és kénytelen volt megválni meghatározó játékosaitól. A Spartak Trnavától is távoztak fontos labdarúgók, a legnagyobb érvágás azonban az lehet, hogy egy héttel az újraindítás előtt távozott Ricardo Chéu vezetőedző.

A Ligás Klubok Uniójának májusi gyűlésén még úgy határoztak, hogy idén nem lesz kiesője a Fortuna Ligának, ez azonban azóta változott: az utolsó helyezett oda-visszavágós osztályozót játszik majd a II. liga győztesével. Ennek köszönhetően az alsóház mérkőzései sem lesznek érdektelenek.

A sereghajtó és egyben újonc Pohronie a Trenčín vendégeként lép pályára, tabellaszomszédok csapnak össze Senicán, ahol a hazaiak a Sereď együttesét fogadják, míg az alapszakasz hajrájára látványosan kifulladó aranyosmarótiak a Nitrát látják vendégül.



A rájátszás 1. fordulójának műsora:

Felsőház

Június 13. (szombat)

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok (18:00)

FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce (20:00)

Június 14. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC Spartak Tranva (18:00)



Alsóház

Június 13. (szombat)

AS Trenčín – FK Pohronie (17:00)

FK Senica – ŠKF Iclinic Sereď (17:00)

FC ViOn Zlaté Moravce – FC Nitra (17:00)



A bajnokság állása:

Felsőház

Alsóház

(tt)