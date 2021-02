Fortuna Liga, 20. forduló: Visszavágna a DAC az őszi pofonért

Egy hete Trencsénben kezdte meg a tavaszi szezont a DAC, és bizony nem volt könnyű dolga: már az első félidőt követően kétgólos hátrányba került, és végül csak az utolsó percekben befújt vitatható büntetővel mentett pontot (3:3). A sárga-kékek tehát döntetlennel indítottak, és mivel egy nappal korábban a listavezető Slovan sem tudott nyerni Rózsahegyen (0:0), a két csapat között maradt az ötpontos különbség.

Ezen a hétvégén még nehezebb ellenfél vár a dunaszerdahelyiekre: vasárnap közvetlen üldözőjük, a Žilina látogat a MOL Arénába. A sárga-zöldek a tavalyi klubbéli hullámvölgyet követően fiatal játékosokból építkeztek újjá, és bár fürge, támadószellemű csapatuk a nagyokat is képes meglepni, mégis hajlamosak rá, hogy a papíron gyengébb képességű együttesek ellen pontokat hullajtsanak.

A sárga-kékek korábban kellemes emlékeket őrizhettek soros ellenfelükről, hiszen a 2017 márciusa és 2020 júliusa között lejátszott tizenkét bajnokin a DAC egyszer sem kapott ki a Žilinától. A legutóbbi, tavaly októberi összecsapás viszont már a kellemetlenebb emlékek közé tartozik: a DAC sorozatban nyolc győztes bajnoki után épp a zsolnaiak ellen szenvedte el szezonbeli első vereségét. Azon a találkozón a Žilina Iľko és Kurminowski találatával már 23 perc után két góllal vezetett, és bár Balić még az első félidőben szépített, Bichakhchyantól szinte azonnal érkezett a válasz. Az I-re a pontot végül a második játékrészben Kružliak öngólja tette fel.

„Zsolnán szenvedtük el szezonbeli első vereségünket, amiért szeretnénk nekik visszavágni. Többször is megnéztük az őszi meccset, amelyen sok hibát követtünk el. Ez azonban már a múlt, jelenleg a vasárnapra készülünk – bízom benne, hogy alaposabban, mint akkor, ősszel. Győzni szeretnénk”

– idézi a DAC hivatalos oldala a csapat horvát támadóját, Marko Divkovićot, aki 2017-ben épp a Žilina ellen szerezte meg első gólját sárga-kék színekben.

Az utóbbi időben nem muzsikál túl fényesen a DAC védelme, amely a trencséniek ellen is benne volt több gólban.

„Ha nem találunk be, nem használjuk ki a lehetőségeinket, akkor koncentráltan kell védekeznünk. Ez viszont nem történt meg, mindkét bekapott gólnál hiányzott hátulról az összpontosítás. A hazaiak nem voltak létszámfölényben, mégis betaláltak. Jók vagyunk támadásban, de többet kell gondolnunk a védekezésre is”

– állapította meg a bajnokit követően Bernd Storck vezetőedző.

Hasonlóan vélekedik Martin Jedlička, a DAC hálóőre is, aki számára komoly sokk volt néhány perc leforgása alatt két gólt kapni. A 23 éves cseh portás a zsolnaiak ellen is hasonlóan támadó felfogású összecsapásra számít. „Mindkét fél részéről támadófutballt várok. A Žilina a nem túl sikeres szezonkezdetet követően magához tért, egymásba illeszkedtek a darabkák és egy minőségi ellenféllel találkozunk. Százszázalékosan fel kell belőlük készülnünk, hogy három pontot szerezzünk” – jegyezte meg Jedlička.

Hogy Bernd Storcknak sikerül-e rendet tenni a védelemben és valóban támadófutballt láthatunk-e a két együttes összecsapásán, az vasárnap délután kiderül.

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése: MŠK Žilina – FC DAC 1904 4:1

Két tizenkilenc pontos csapat, a Michalovce és a Sereď titkon még a felsőházban reménykedik, ehhez azonban egyik csapatnak le kell győznie a másikat szombaton. A két együttes eddig hétszer találkozott egymással az élvonalban, ebből három döntetlen mellett háromszor a nagymihályiak, egyszer pedig a szerediek örülhettek. Nehéz megtippelni, hogy melyik csapat lehet a párharc esélyese, egy azonban biztos: a döntetlen egyiknek sem segít.

A Senica sorozatban négy nyeretlen bajnokival zárta az őszt, a tavaszt pedig a nagyszombatiak elleni 0:1-gyel kezdte. Az erdőhátiak az utolsó helyen tanyáznak, de csak két ponttal vannak lemaradva az előttük álló öt együttestől. Ezek közé tartozik az AS Trenčín is, amelyet jól láthatóan erővel töltött fel az újonnan átvett stadion. Most ugyan idegenben kell pályára lépnie, de egy hete a DAC ellen bizonyította, hogy tud még úgy játszani, mint annak idején a számukra szebb időkben. Hogy végül a trencséniek felküzdik-e magukat a felsőházba, az nagyban függ a szombati mérkőzés eredményétől is.

A rózsahegyi döntetlen után hazai pályán is elkezdi a tavaszt a Slovan, amely a tavasszal feltámadó Pohroniét látja vendégül. A garamszentkeresztiek idei három bajnokijukon (ebból kettőt őszről pótoltak) hét pontot szereztek, az utolsó helyről pedig egyszeriben felléptek a hetedikre. Az viszont meglepetés lenne, ha remek sorozatuk a pozsonyiak ellen is folytatódna.

Tabellaszomszédok csapnak össze Aranyosmaróton, ahol a Ružomberok vendégszerepel. Az ötödik és hatodik helyezett együttes között csupán egypontos különbség van, de egyikük sincs formában – legutóbbi öt bajnokijából mindkettő csak egyet-egyet tudott megnyerni. A liptóiak a Slovan elleni döntetlenből meríthetnek erőt, de a statisztika nem mellettük szól: a Ružomberok 2016 tavasza óta nem tudott Aranyosmaróton bajnokin győzni.

A Spartak Trnava együttesét fogadja a Nitra, amely ugyan négy pontra van a hatodik, már felsőházat érő pozíciótól, a szezon végi sorsolásra azonban nem lehet panasza: a nagyszombatiak mellett még a Sereď, a Zlaté Moravce és a Michalovce együttesével mérkőzik meg, tehát reális esélye van megküzdeni a tabella felső részéért. A nagyszombatiak tavasszal már kétszer győztek (egy bajnokit pótoltak őszről), így nem csoda, hogy jókedv uralkodik a csapat öltözőjében. Céljuk, hogy lefaragják a harmadik Žilina négypontos előnyét, ami egyáltalán nem tűnik lehetetlennek.



A 20. forduló programja:

Február 20. (szombat)

FC ViOn Zlaté Moravce – MFK Ružomberok (14:00)

ŠK Slovan Bratislava – FK Pohronie (14:00)

FK Senica – AS Trenčín (14:00)

MFK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď (14:00)

FC Nitra – FC Spartak Trnava (15:00)



Február 21. (vasárnap)

FC DAC 1904 – MŠK Žilina (15:00)



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kalmár (DAC) – 12 gól

Balaj (ViOn) – 11 gól

Kurminowski (Žilina) – 9 gól

Ratao (Slovan) – 9 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 9 gól

Ramirez (DAC) – 8 gól

Divković (DAC) – 8 gól

Faško (Nitra) – 8 gól

Holman (Slovan) – 8 gól

Strelec (Slovan) – 7 gól

(tt)