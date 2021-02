DAC - Jedlička: "Komoly sokk volt néhány perc leforgása alatt két gólt kapni"

Nem unatkozott Martin Jedlička, a DAC kapusa az első tavaszi fordulóban, aki a Žilina ellen is hasonlóan támadó felfogású mérkőzésre számít.

Martin Jedlička egy olyan találkozót élt át Trencsénben, amilyet már régen nem. Összesen kilenc kapura tartó lövéssel kellett megbirkóznia: a hazaiak hat próbálkozását hatástalanította, a három kapott gólról pedig nem tehetett. Némely lövésnél alaposan megizzadt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy 260-as Instat indexével a Fortuna Liga hétvégi fordulójának a legjobban értékelt hálóőre lett. „Nézői szemszögből egy szórakoztató összecsapás volt, ám mi szerettünk volna három pontot szerezni, ami végül nem sikerült. Mindkét együttes támadófutballt produkál, és ez a végeredményen is meglátszott. Komoly sokk volt néhány perc leforgása alatt két gólt kapni. Minden meccsen már az első félidőben rengeteg helyzetet dolgozunk ki, és ez vasárnap sem volt másképp. Csakhogy nem értékesítettük azokat, így ismét hátrányból kellett felállnunk. A második játékrészre felállást változtattunk, irányítottunk és jól játszottunk. A félidei szünetben nem emelte fel a hangját a vezetőedző, csak a tanácsaival segített azt illetően, min változtassunk, hogyan is futballozzunk. Mi, játékosok pedig azt mondtuk magunknak, hogy nem kirándulni jöttünk Trencsénbe, hanem pontokért” – mondta a DAC 23 éves kapusa, aki ebben a bajnoki szezonban még egyetlen percet sem hiányzott.

A lövési kísérletek száma is arról tanúskodik, milyen támadó szellemű és közönségvonzó összecsapás zajlott vasárnap a felújított trencséni stadionban. A 19. fordulóban a DAC próbálkozott a legtöbb kapura lövéssel (23, ebből 6 talált kaput), míg a Trenčín az ide vonatkozó statisztikai mutató szerint a forduló harmadik legaktívabb csapata volt (14/9). A vasárnapi ellenfelek közé csak a Žilina ékelődött be (17/6). „A Trenčín folyamatosan lépked majd feljebb a tabellán. Nagy segítség lesz számukra a hazai pálya, amely minden csapatnak nagyon fontos. Ennek ellenére nem vagyunk elégedettek a döntetlennel, mert a bajnoki címért folyó harcban minden egyes pontnak sorsdöntő szerepe lehet.”

Hasonlóan támadó felfogású összecsapásra számíthatnak a sárga-kékek a következő fordulóban is, amikor a Žilina látogat a MOL Arénába. „Mindenképpen, én személyesen mindkét fél részéről támadófutballt várok. A Žilina a nem túl sikeres szezonkezdetet követően magához tért, egymásba illeszkedtek a darabkák és egy minőségi ellenféllel találkozunk. Százszázalékosan fel kell belőlük készülnünk, hogy három pontot szerezzünk” – mondja a DAC egyik kulcsembere a tabella második és harmadik helyezettjének vasárnapi ütközete előtt.



