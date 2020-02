Fortuna Liga, 19. forduló: Rajtol a tavaszi szezon!

Nem kis változáson ment át a DAC a téli felkészülés során: távozott a csapattól Peter Hyballa vezetőedző, akinek a helyét a portugál Hélder Cristovao vette át, a keret pedig olyan játékosokkal lett szegényebb, mint Connor Ronan vagy Kristián Koštrna. Lorenco Šimić, Dušan Lalatović, Schäfer András és Andrija Balić személyében erősítés is érkezett, valamint az ificsapatból kiemelt panamai Ricardo Phillips is jól mozgott a felkészülési mérkőzéseken.

Ha már a felkészülésnél tartunk: a DAC a téli szünet alatt 7 barátságos mérkőzést játszott, ezeken a mérlege 1 győzelem, 2 döntetlen és 4 vereség.

„Nem gondolok sokat a barátságos mérkőzésekre, és bár lehet, hogy a külső szemlélők, a szurkolók egy kicsit megijedtek, de én bízom az elvégzett munkámban. Az a legfontosabb, hogy vasárnap győzzünk”

– jelentette ki Hélder Cristovao a DAC pénteki sajtótájékoztatóján.

A sárga-kékek vasárnap kezdik meg a tavaszi szezont, 15 órától a krízishelyzetbe kerülő FK Senicát fogadják a MOL Arénában. A tabella 9. helyén tanyázó csapatnál finoman szólva sincsenek rendben a dolgok: távozott a venezuelai tulaj, amely tetemes adósságot hagyott hátra, Michal Ščasný vezetőedző mellett pedig elhagyta a csapatot egy garnitúrára való játékos. A héten már odáig fajult a helyzet, hogy néhány nappal a szezonrajt előtt 8 játékos vett részt a csapat edzésén. A végére azért valamelyest sikerült normalizálni a helyzetet – a keretet sikerült 23 fősre duzzasztani, az edzői stafétabotot pedig a korábban a második ligás komáromot irányító Jozef Olejník vette át.

A DAC és a Senica utoljára tavaly szeptember 14-én, a Fortuna Liga 8. fordulójában találkozott. Bár a sárga-kékek mindvégig uralták a mérkőzést, csupán egy góllal tudták legyőzni soros ellenfelüket, ezt pedig Vida Kristopher szerezte. A csallóközi csapat a bajnokságban öt éve nem kapott ki a Senicától, azóta 11 meccsen 9 DAC-győzelem mellett 2 döntetlen született. Viszont valószínűleg minden DAC-drukker fájó szívvel emlékezik vissza a 2018-as kupameccsre, amelyen a Senica 5 gólt rámolt be a sárga-kékeknek.

A forduló rangadóját Nagyszombatban rendezik, ahol a Spartak a listavezető Slovant fogadja. Az elmúlt átigazolási időszakokhoz hasonlóan ezúttal is nagy volt a sürgés-forgás a piros-feketéknél, viszont a Slovan is elengedte legnagyobb értékét, Andraž Šporart. Kíváncsian várhatjuk, hogy mire lesznek képesek a pozsonyiak a szlovén támadó nélkül.

Fontos három pontért küzdenek a tabella végén is, ugyanis a szintén tulajdonosváltáson átesett Nitra a sereghajtó Pohroniét fogadja. A Radványi Miklós vezette ligaújonc a legutóbbi két bajnokiján győztesként hagyta el a pályát, valamint a felkészülés során is 7 meccsből 5-öt megnyert. Kitart vajon a lendület a Nitra ellen is?

A jelenleg második helyezett Žilina a felsőházért küzdő ViOn-nal mérkőzik meg, a Sereď a dobogót 10 pontos hátrányból ostromló Ružomberokot látja vendégül, míg a Trenčín azt a Michalovcét fogadja, amely ősszel egy hármas győzelmi sorozatnak köszönhetően az ötödik helyen telelt.



A 19. forduló műsora:

Február 15. (szombat)

AS Trenčín – MFK Zemplín Michalovce (14:00)

FC Nitra – FK Pohronie (14:00)

ŠKF Iclinic Sereď – MFK Ružomberok (14:00)



Február 16. (vasárnap)

MŠK Žilina – FC ViOn Zlaté Moravce (14:00)

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava (15:00)

FC DAC 1904 – FK Senica (15:00)



A bajnokság állása:

(tt)