Az edző és a csapat is győzni akar, de ez nagyon nehéz lesz

A dunaszerdahelyi labdarúgóklub vezetői a MOL Aréna sajtótermében ismertették a szezon második felére vonatkozó terveiket, és vették számba a csapat állapotát. Az együttes a szlovák élvonal harmadik helyén telel – pontversenyben az MŠK Žilinával –, és első „tavaszi” mérkőzésén, február 16-án (vasárnap 15 órai kezdettel) hazai pályán, az FK Senica ellen lép pályára.

“Hat évvel ezelőtt itt ültünk a közelben, még egy másik stadionban. Ma már minden, a stadion és a klub is máshogy néz ki, jobb helyzetben vagyunk, így már megszólalnom is könnyebb”

– kezdte jókedvűen a sajtótájékoztatót Világi Oszkár klubtulajdonos. Jelezte, hogy az infrastrukturális fejlesztések lassan teljesen befejeződnek, már csak az egykori Bonbon hotel épületének átadása van hátra, amely a fiatal játékosok szállójaként, valamint a klub kulturális-közösségi központjaként fog működni.

Ami a szezont illeti, a tulaj elmondása szerint a csapat célja továbbra is a bajnoki dobogó, ugyanakkor mindenkori célkitűzésként élő bajnoki cím sincs elérhetetlen magasságban, hiszen a listavezető Slovan előnye egyelőre csak tízpontos.

“Játékban vagyunk a kupáért is, és az ambíciónk nem lehet más, mint a győzelem” – jelentette ki Világi, aki bízik a sikerben. A klubtulaj hozzátette azt is, hisz abban, hogy a tavalyi bajnoki második hely után idén még nagyobb eredményeket érhet el a dunaszerdahelyi együttes.

Jan Van Daele és Világi Oszkár klubtulajdonos

Jan Van Daele sportigazgató elsősorban a csapat összetételét összegezte. Mint az tudható, Matej Oravec a tengerentúli Philadelphiába szerződött, Conor Ronan pedig visszatért a Wolverhamptonba, és a téli felkészülést nehezítette Kalmár Zsolt sérülése – aki időközben már felépült –, valamint Vida Máté sérülése is, aki még nem volt száz százalékos formában az edzőtáborozás idején.

“A legfőbb célunk volt, hogy stabilizáljuk a védelmet és a középpályát”

– szögezte le a sportigazgató. Ezért nyilvánvalóan mindent meg is tett, hiszen számos új szerzemény került a csapatba a meggyengült posztokra.

Egyikük egy “Šatka-típusú” középhátvéd, a 23 éves, horvát Lorenco Šimić, aki az olasz Sampdoriától érkezett kölcsönbe. Őt egészítheti ki a védelemben a már korábban bejelentett, szerb Dušan Lalatović, aki szintén fiatal hátvéd, csak bal lábas, így az edzőnek majd taktikailag is több lehetősége lesz a hátsó sor összeállítására.

Ami a középpályát illeti, a 20 éves Schäfer András is bemutatkozik hamarosan a DAC-ban, és bár ő egy évig tartó olaszországi kitérője során nem sok játéklehetőséget kapott, de a tehetséges magyar játékos jövőjére bizakodóan tekintenek Dunaszerdahelyen.

A DAC továbbá az idény végéig megszerezte az Udinese középpályását, a 22 éves, horvát Andrija Balićot is, aki Jan Van Daele szerint egy Conor Ronan-típusú, jól passzoló, támadó labdarúgó.

Ami a csatársort illeti, annak megerősítésén még mindig dolgozik a klub, ugyanis a magabiztossági krízisben lévő Ramirezre egyelőre sajnos nem lehet támaszkodni.

Jan Van Daele sportigazgató és Hélder Cristóvao vezetőedző

A sportigazgató elmondta azt is, hogy az új edzői stáb remek kapcsolatot ápol az U19-esek vezetésével is, amely egy sikeres, támadófocit játszó csapat, és több tagja is a felnőttekkel készült.

„Látjuk, hogy Richie Phillipsnek és Alex Javronak megvan az esélyük a bemutatkozásra, most már csak rajtuk és a stábon múlik, hogy sikeresen beépüljenek az első csapatba. Tehát abszolút az ambícióink közé tartozik, hogy a fiatal srácok több játékidőt kapjanak, de ezt össze kell hangolni azzal, hogy természetesen sikeresek is szeretnénk maradni a bajnokságban”

– jegyezte meg a sportigazgató.

Hélder Cristóvao vezetőedző elmondta: a klub azt szeretné, hogy itt legyen az elkövetkező években, ő pedig szeretne részt venni abban a folyamatban, ami a DAC-nál elkezdődött. Cristóvao szerint a felkészülési időszak nehéz volt, de a futball egy ilyen műfaj, és a csapat már készen áll az első bajnokira.

„Nem gondolok sokat a barátságos mérkőzésekre, és bár lehet, hogy a külső szemlélők, a szurkolók egy kicsit megijedtek, de én bízom az elvégzett munkámban. (...) Az a legfontosabb, hogy vasárnap győzzünk”

– jelentette ki a nem egyszer nagy arányú vereségekkel végződő felkészülési összecsapások kapcsán a vezetőedző, hozzáfűzve, reméli, hogy a hétvégén a szurkolók is elégedettek lesznek.

Hélder Cristóvao és Kalmár Zsolt csapatkapitány

Kalmár Zsolt csapatkapitány szintén optimistán látja a tavaszt, és leszögezte: a csapat nem adta fel a bajnoki címért való küzdelmet, a kupagyőzelemért pedig mindent meg fognak tenni.

„A felkészülés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de úgy gondolom, megértettük azt a játékrendszert, amit az edző kért, úgyhogy nagy akarattal, nagy motivációval várjuk a vasárnapi mérkőzést”

– mondta Kalmár. A csapatkapitány ugyanakkor minden optimizmusa ellenére úgy véli, nagyon nehéz mérkőzés áll előttük. Épp ezért reméli, hogy a közönség megtölti a stadiont, és teljes erőbedobással fogja buzdítani az együttest.

(db)