Fortuna Liga, 18. forduló: Védekezésből jeles – nem született gól a forduló rangadóján (VIDEÓ)

Elejétől fogva a hazaiak birtokolták többet a labdát, a DAC jól láthatóan védekezésre rendezkedett be. Ennek ellenére a vendégek nevéhez fűződik a mérkőzés első valamirevaló helyzete. Blackman játszotta meg Schäfert, aki átverekedte magát az egyik hazai védőn, majd éles szögből lőtt, de Chovan lábbal hárított. A kipattanó Balićhoz került, az ő lapos lövését pedig gond nélkül fogta a Slovan hálóőre. A Slovan a továbbiakban is uralta a meccset, jellemző kép volt szinte az egész mérkőzésen, hogy a hazaiak az ellenfél térfelén járatták a labdát, a sárga-kékek pedig masszívan védekeztek, magasan letámadtak. Ennek a bunkerfocinak meg is lett az eredménye, hiszen az esélyesebbnek tartott hazai csapat alig tudott helyzetet kialakítani. Az első félidő végén Chovan kapus játszott picit csapattársai idegével, miután a kapujától távol próbált felszabadítani, de csak az előtte álló Ciganiksot találta el. Szerencséjére, és Medveděv közbelépésének köszönhetően a DAC játékosa nem jutott labdához.

A második félidő tetszetős DAC-támadással indult, Blackman Sharanival kényszerítőzött, átjátszotta magát De Marcón is, majd éles szögből a kapu fölé durrantott. A 60. percben hibázott először a sárga-kékek védelme: Henty piszkálta el a labdát Kružliak mellett, és éles szögből mehetett kapura. A hosszú oldalt vette célba, Jedlička viszont jól zárta a szöget, és hárítani tudott. Továbbra is a Slovan birtokolta többet a labdát, de ahogy teltek a percek, egyre hosszabb időre állapodott meg a DAC is az ellenfél térfelén, sőt a kapujáig is eljutott, de ott az utolsó passzok rendre pontatlanok voltak. A vendégek jól láthatóan megelégedtek a döntetlennel, de nem sok hiányzott, hogy ne így végződjön a találkozó. A ráadás első percében ugyanis Agbo jó 25 méterről megeresztett egy életerős, kellemetlen lövést, Jedlička pedig csak bokszolni tudta a léc alá tartó labdát.

A remi így azt jelenti, hogy a Slovan előnye nyolcról hat pontra olvadt a második Spartak Trnavával szemben, a DAC pedig továbbra is lőtávolságon belül van a harmadik Ružomberok mögött. A sárga-kékek emellett annak is örülhetnek, hogy sorozatban negyedik bajnokijukon nem kaptak gólt.



Eredmény:

ŠK Slovan Bratislava – FC DAC 1904 0:0



A szombati eredmények:

AS Trenčín – MŠK Žilina 1:3 (0:0)

Gólszerzők: 74. Kadák – 48., 62. Kaprálik, 76. Bichakhchyan

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce 1:1 (0:1)

Gólszerzők: 87. Gerec – 30. Švec

FK Pohronie – FK Senica 0:1 (0:0)

Gólszerző: 54. Niarchos

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠKF Sereď 1:1 (1:1)

Gólszerzők: 25. Laura – 15. Krčík (öngól)



A pénteki eredmény:

FC Spartak Trnava – MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)

Gólszerzők: 1. Bukata, 15. Bamidele Isa



A bajnokság állása:

Góllövőlista:

Kadák (Trenčín) – 9 gól

Henty (Slovan) – 9 gól

Regáli (Ružomberok) – 7 gól

Zmrhal (Slovan) – 7 gól

Sukisa (Senica) – 7 gól

Ristovski (Trnava) – 7 gól

Bichakhchyan (Žilina) – 6 gól

Lačný (Pohronie) – 6 gól



(tt)