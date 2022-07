Fortuna Liga, 1. forduló: Hat perc alatt szenvedte ki a győzelmet a DAC (VIDEÓ)

Adrian Guľa vezetőedző több helyen is változtatott a kezdőcsapaton a Cliftonville elleni összecsapásokhoz képest: Ciganiks, Njie és Andzouana is a kezdő tizenegyben kapott helyet. Álmosan kezdett a hazai csapat, sokáig semmi érdemleges nem történt a pályán. Majdnem negyed órát kellett várni az első komolyabb helyzetre, Hahn fejese nem sokkal ment mellé. Öt perccel később Ciganiks adott remek labdát Krstovićnak a tizenhatoson belülre, aki lefordulásával meglepte védőjét, majd kapura tűzte a labdát, de Sváček kapus lábbal védett. A sárga-kékek játékában nem volt meg a kellő átütőerő, emellett a pontatlanság is nagyban jellemezte. A 29. percben Brunetti rosszul szabadított fel, Popovic megszerezte a labdát a tizenhatoson belül, lövését blokkolták, ahogy az ismétlő Stašét is. A félidő vége egyértelműen a hazaiaké volt: előbb Krstović lövése ment mellé, majd a montenegrói támadó lemaradt Blackman passzáról a kapu torkában.

A második játékrészben is a hazai csapat birtokolta nagyobb arányban a labdát, a focit viszont gólokra játsszák, és ezt a liptóiak is nagyon jól tudták. Az 57. percben Popovic bedobásból ugratta ki Laurát, akinek hiába loholt a nyakán Ciganiks, nem tudta beérni. Laura levitte a labdát az alapvonalig, onnan tette vissza középre, Káčerík pedig a kapust is érintve belőtte. Nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, próbálták nyomás alá helyezni ellenfelüket, akik rövid időhúzásokkal igyekeztek tördelni a játékot. Ez viszont a vesztüket okozta. A 71. percben a csereként beállt Nicolaescu a kifutó Sváček felett próbálta a kapuba emelni a labdát, de egy visszaérkező védő felszabadított. A lehulló labda Krstovićhoz került, aki igazított rajta, majd lőtt, a játékszer pedig egy védőjátékost érintve az üres kapuban kötött ki. Valamivel több mint öt perccel később az eredményt is megfordította a DAC. Veselovský szögleténél Kružliak emelkedett a legmagasabbra, gyönyörű fejese pedig a kapufáról a hálóba pattant. A közönség ünnepelt, néhány pillanattal később viszont kis híján az arcára fagyott a mosoly. Veszelinov kézből próbálta kirúgni a labdát, de közben elcsúszott, a laszti pedig az ellenfélhez került. Egyből kapura emelték, a sárga-kékek hálóőre verve volt, de a visszaérkező Brunetti önfeláldozóan, becsúszva mentett a gólvonal előtt. A hajrában többször is közel álltak az egyenlítéshez a vendégek, de több találat már nem született, így a DAC győzelemmel kezdte az új idényt.

Magabiztos győzelemmel indított a Ružomberok, amely Szakolcán vendégeskedett. Az újonc sorsa mondhatni már az első félidő derekán megpecsételődött. Madleňák a 20. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, pár pillanattal később pedig Čögley visszahúzta a megiramodó Bobčeket. Glova játékvezető kezében azonnal villant a piros lap. A rózsahegyiek a szünet előtt kihasználták az emberelőnyt: egy labdavesztést követően ellentámadást indíthattak a vendégek, Lichý megjátszotta Fabišt, ő Regálihoz passzolt, aki a vetődő Hollý és Junas mellett a kapuba lőtt. A második félidőben a rózsahegyiek már csak a biztos előnyt őrizték, a szakolcaiak erejéből a szépítésre sem futotta.



A vasárnapi eredmények:

FC DAC 1904 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 71. Krstović, 77. Kružliak – 57. Káčerík

MFK Skalica – MFK Ružomberok 0:2 (0:2)

Gólszerzők: 20. Madleňák, 42. Regáli

Piros lap: 23. Čögley (SKA)



A szombati eredmények:

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:0)

Gólszerzők: 16. Ďatko, 48. Godál – 84. Holman (11-esből)

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)

Gólszerzők: 1. Štefánik, 47. Ristovski

AS Trenčín – MŠK Žilina 0:0



A pénteki eredmény:

MFK Zemplín Michalovce – MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)

Gólszerzők: 54. Marcin (11-esből), 88. Žofčák (11-esből)



