Európa-liga, 3. selejtezőkör: A történelmi továbbjutás után is folytatná tündérmeséjét a DAC

A DAC egy hete történelmet írt azzal, hogy óriási csatában, hosszabbításba torkolló nyolcgólos meccsen búcsúztatta az FK Jablonec csapatát, ezzel bejutott az EL selejtezőjének harmadik körébe. A sárga-kékek korábban egyszer sem tudtak egy szezonban két ellenfelet búcsúztatni nemzetközi kupaporondon, most pedig már a harmadikat is két vállra fektetnék.

A harmadik körben az osztrák LASK Linz vár Bernd Storck fiaira, amely az elmúlt szezont a negyedik helyen zárta az osztrák bajnokságban, igazán kiugró eredményt azonban az Európa-ligában ért el: a Sporting, a PSV Eindhoven és a Rosenborg előtt csoportja élén végzett, majd az egyenes kieséses szakaszban a holland AZ Alkmaar együttesét is búcsúztatta. A linziek számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, ahol a Manchester United ellen kettős vereséget szenvedtek. Az új bajnoki idényt egy győzelemmel és egy döntetlennel kezdték Dominik Thalhammerék, valamint a kupában sikerrel vették az első akadályt is.

A DAC jelenleg kilencmeccses győzelmi szériát húz (hét a bajnokságban, kettő az Európa-ligában), és éppen ez az, amire építeni szeretnének Bernd Storckék.

„Tudjuk, mik a lehetőségeink, nekünk is jó, fiatal csapatunk van, amelynek nem csupán otthon, hanem a nemzetközi színtéren is megy a játék. Jól kezdtük a szezont, erre szeretnénk alapozni a továbbiakban is. Láttuk, hogy a LASK intenzív futballt játszik, tudjuk, mik az erősségeik, de mi is szeretnénk kihasználni azt, amiben jók vagyunk. Úgy gondolom, hogy ha építeni tudunk az eddigi mérkőzésekre, akkor van esélyünk a továbbjutásra“