Linz-DAC: „Nincs veszítenivalónk” – Kalmárék nem feltett kézzel érkeztek Ausztriába

Akárcsak a Jablonec elleni találkozó előtt, a sárga-kékek ezúttal is koronavírusteszten estek át, és az összes eredmény negatív lett, így semmi sem akadályozza, hogy a csapat pályára lépjen csütörtökön az Európa-liga harmadik selejtezőkörében.

Bernd Storck vezetőedző nagyon örül, hogy csapatával bejutott az EL selejtezőjének harmadik körébe, és bízik benne, hogy az álmuk nem Linzben ér véget annak ellenére, hogy egy erős ellenféllel néznek szembe.

„Nagyon jó csapat a LASK Linz, hiszen tavaly bejutott a legjobb 16 közé az Európa-ligában, emellett az új szezont is jól kezdte. Tudjuk, mik a lehetőségeink, nekünk is jó, fiatal csapatunk van, amelynek nem csupán otthon, hanem a nemzetközi színtéren is megy a játék. Jól kezdtük a szezont, erre szeretnénk alapozni a továbbiakban is. Láttuk, hogy a LASK intenzív futballt játszik, tudjuk, mik az erősségeik, de mi is szeretnénk kihasználni azt, amiben jók vagyunk. Úgy gondolom, hogy ha építeni tudunk az eddigi mérkőzésekre, akkor van esélyünk a továbbjutásra”