Európa-liga, 2. selejtezőkör: Történelmet írna a DAC a Jablonec legyőzésével

A dunaszerdahelyi sárga-kékek remekül kezdték a 2020/21-es idényt: a bajnokságban eddig mind a hat mérkőzésüket megnyerték és száz százalékos formával állnak a tabella élén, az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában pedig idegenben győzték le az izlandi FH Hafnarfjördurt, ezzel bejutottak a második selejtezőkörbe, ahol az az FK Jablonec lesz az ellenfelük, amely tavaly a 4. helyen zárta a cseh bajnokságot.

Bernd Storck, a DAC vezetőedzője a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta, örülnek, hogy hazai pályán játszhatnak, és igyekeznek is majd kihasználni ezt az előnyt. „Nyerni akarunk, és be akarunk jutni a harmadik körbe. Úgy gondolom, hogy elég jó a csapatunk arra, hogy ezt el is érjük” – mondta Storck, aki szerint inkább a Jablonec a találkozó favoritja.

Kalmár Zsolt csapatkapitány az izlandihoz képest sokkal nehezebb mérkőzésre számít, de ettől függetlenül tovább szeretnének jutni a harmadik körbe.

„Úgy gondolom, hogy nüanszok döntenek majd a továbbjutást illetően, hiszen két egyforma erősségű csapat mérkőzik meg egymással, mindkét együttes jó formában van. Remélem, hogy mi jövünk ki belőle jobban. Fiatal, önbizalommal teli csapat vagyunk, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania. Ki kell használnunk, hogy ilyen jól kezdtük a szezont. Történelmet szeretnénk írni, és remélem, hogy ezt az akadályt is sikerrel tudjuk venni”

– tette hozzá Kalmár.

A DAC-nak ez lesz a 20. európai kupatalálkozója, ezt megelőzően pedig egyszer sem tudott egy szezonban két ellenfelet is búcsúztatni. Az elmúlt két évben is az EL-selejtező második köre jelentette a végállomást a sárga-kékeknek: a 2018/19-es szezonban a Dinamo Minszkkel, a 2019/2020-asban pedig az Atromitos Athénnal szemben estek ki.

Ami a mostani ellenfelet illeti: az FK Jablonec három fordulót követően jelenleg a cseh a bajnokság negyedik helyén áll két győzelemmel és egy döntetlennel, keretében pedig olyan játékosokat találhatunk, mint a 39 éves veterán, Tomáš Hübschman vagy a szlovák válogatott Ivan Schranz.

A jablonec két éve bejutott az Európa-liga csoportkörébe, ahol ugyan a Dinamo Kijev, a Rennes és az Astana mögött csoportutolsóként végzett, viszont nem kis fegyverténynek számít, hogy a kvartett élén végző ukránoktól egyszer sem kapott ki (2:2 Csehországban, majd 1:0-s győzelem Ukrajnában). A cseh csapat tavaly is az Európa-liga selejtezőjében indulhatott, akkor azonban nem jött ki számukra a lépés: már a második körben búcsúztatta őket az örmény Pyunik Jereván.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) rendelete szerint a koronavírus-járvány miatt a selejtezőköröket nézők nélkül rendezik meg, a továbbjutóról pedig ezúttal is egyetlen találkozó dönt. A párharc győztese a harmadik körben az osztrák LASK Linz csapatával találkozik idegenben. A DAC-Jablonec találkozó 20:45-kor kezdődik.

Az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában két szlovákiai (Žilina, Ružomberok) és egy magyar csapat (Puskás Akadémia) búcsúzott, így a két ország együttesei közül a DAC-on kívül már csak a Slovan Bratislava, a MOL Fehérvár és a Budapest Honvéd maradt játékban.

A Slovan a Bajnokok Ligája selejtezőjéből került át a vigaszágra, ahol a finn Kups Kuopio otthonában lép pályára. A Budapest Honvéd a svéd Malmőt látja vendégül, míg a MOL Fehérvárnak Máltán a Hibernians ellen kell megküzdenie.



A szlovákiai és magyar csapatok programja az Európa-liga selejtezőjének második fordulójában:

Kups Kuopio – Slovan Bratislava (17:30)

Hibernians – MOL Fehérvár (19:00)

FC DAC 1904 – FK Jablonec (20:45)

Budapest Honvéd – Malmö FF (21:05)



