DAC-Jablonec: A sárga-kékek a hazai pálya előnyében bíznak, de így is nehéz mérkőzésre számítanak

A DAC játékosai kedden koronavírusteszten estek át, és mindannyiuké negatív lett, így semmi sem gátolja, hogy a csapat csütörtökön pályára lépjen a Jablonec ellen az Európa-liga második selejtezőkörében.

Bernd Storck vezetőedző elmondta: örülnek, hogy ott lehetnek az Európa-liga selejtezőjének második körében, illetve annak is, hogy ezúttal hazai környezetben léphetnek pályára.

„Egy tapasztalt játékosokkal rendelkező csapat lesz az ellenfelünk, amely két évvel ezelőtt csoportkört játszott, tehát ebből a szempontból is rutinosnak számít. Akárcsak mi, ők is remekül kezdték a szezont, jelenleg két győzelemmel és egy döntetlennel a cseh liga negyedik helyén állnak. Viszont szeretnénk kihasználni az előnyünket, hogy itthon játszhatunk, nyerni akarunk, és be akarunk jutni a harmadik körbe. Úgy gondolom, hogy elég jó a csapatunk arra, hogy ezt el is érjük”