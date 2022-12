DAC-Slovan – Guľa: Néhányan első alkalommal éltek át egy ilyen találkozót

Adrian Guľa és Vladimír Weiss értékelése a tegnapi edzőmérkőzés után.

Adrian Guľa (DAC): „Egy nagyon jó és egyúttal tanulságos mérkőzést játszottunk. Örülök, hogy létrejött a meccs, a számunkra nézve negatív végeredmény ellenére fontos volt azokat a játékosokat is a pályán látni, aki kevesebb lehetőséget kaptak. A felkészülés előtt nemcsak egyéni, de csapatszempontból is fontos információkkal gazdagodtunk. Értékelem, hogy képesek voltunk visszajönni a meccsbe, kellő számú lehetőségünk volt egy minőségi csapat ellen. Továbbra is szerénynek, szorgalmasnak kell lennünk, lépésről lépésre haladnunk, nem szabad hónapokat előre szaladnunk. A mindennapi rezsimre kell összpontosítanunk. Ebből a szempontból sok értékes információt szereztünk. Boldog vagyok, hogy olyan akadémisták, mint a 2005-ben született Fančovič pályára került, de a többiek, például Szolgai vagy Csóka is nagyon érdekes összecsapáson vannak túl. Weiss edzővel egyetértek abban, hogy ez a találkozó mindenképpen többet ért egy edzésnél. Egy remekül előkészített pályán futballoztunk, a meccs jó iramú és intenzitású volt. Nagyon sok jó dolgot láttam, az ellenfél az első félidőben kioktatott minket a gyors ellentámadások utáni hatékonyságból. Ezt nem reagáltuk le jól, ráadásul későn is változtattunk, de 0:1-es állásnál volt egy hatalmas helyzetünk és kihagytunk egy tizenegyest is, másrészt az ellenfél megcsillantotta a tudását. Egy remek „szezon utáni” mérkőzést abszolváltunk. A srácoknak keményen kellett dolgozniuk az ellenféllel szemben, néhányan első alkalommal éltek át egy ilyen találkozót. Amiatt is értékesebb ez a dolog, hogy van miből kiindulnunk. Nem egy bajnoki meccs volt, hanem egy olyan 90 perc, amely során a bővebb keret tagjait is látni akartuk, felmérni a srácok felkészültségét és megnézni, miben kell javulnunk. A két rivális összecsapása nagyon korrekt körülmények között zajlott.”

Vladimír Weiss (Slovan): „A meccs teljesítette az elvárásainkat. Számomra és mindannyiunk számára egy remek találkozó volt, mindenképpen jobb egy edzésnél. Láthattuk a mi és a Dunaszerdahely bővebb keretét is. A játékosok hozzáállásával is rendkívül elégedett vagyok, főleg az első félidőben futballoztunk remekül. Egy kicsit más játékot igyekeztünk mutatni, felkészülni azokra a nehéz összecsapásokra, amelyeken a jó szervezettségből indulunk ki és gyors ellentámadásokat vezetünk. Ezt az első játékrészben tökéletesen csináltuk, több lehetőségünk is volt, de az ellenfél is dolgozott ki helyzeteket. A második félidőben jórészt őriztük az eredményt, majd jött két megingás és két kapott gól, de egyébként mi irányítottunk. Ez a meccs nem az eredményről szólt, hanem arról, hogy azokat a játékosokat is lássam, akik kevesebb lehetőséget kaptak. Az ificsapatunk hat tagja is pályára lépett, például a balhátvéd Alexander Tóth remek teljesítményt nyújtott. Egy jó, tanulságos meccs találkozón vagyunk túl. Örülök, hogy senki sem sérült meg és annak is, hogy véget ért a szezon őszi fele. Kicsit megpihenünk, majd jön a tavaszra való felkészülés. Köszönjük a Dunaszerdahelynek a csodálatos körülményeket, remek talajú pályán zajlott a mérkőzés.”

(dac1904.sk)