DAC - Matej Trusa: "Az életben semmi sincs ingyen"

„Ami a találatomat illeti, immár harmadik hete gyakoroltuk a hasonló beadásokat, így annál nagyobb öröm, hogy ezt egy tétmérkőzésen sikerült így megvalósítani. A gólpasszomnál Herc remekül szerzett labdát a középpályán, ami szintén az egészheti munkánkból fakadt, amikor is az ellenfél letámadását gyakoroltuk. Először lőni akartam, de végül Konéhoz passzoltam, akinek csak az üres kapuba kellett begurítania a labdát. A Podbrezová ismertetőjegye, hogy képesek kijátszani a letámadást. Mi meg akartuk ezt akadályozni, kiharcoltunk néhány labdát, ezekből születtek a góljaink. Követtük a tervet, ami be is vált. Felelősségteljesen álltunk a meccshez, ahogy azt megígértük és megbeszéltük. Örülök a sikernek” – mosolygott a hétvégi DAC-Podbrezová (3:1) összecsapás után Matej Trusa.

Idénybeli ötödik góljával 2:0-ra növelte a DAC előnyét, ez a találat pedig később győztesként került a jegyzőkönyvekbe. A sikerhez Trusa egy gólpasszal is hozzájárult: Koné a 16. percben pont az ő önzetlen átadása után módosította 3:0-ra az állást. „Kár, hogy a remek kezdés után a félidő végén kaptunk egy elkerülhető gólt. A mi hibánk volt, az első játékrész utolsó tizenöt percében visszahúzódtunk. Még ha az ellenfélnek voltak is helyzetféleségei, örülök, hogy nem engedélyeztünk nekik újabb gólt. Meleg volt az idő, a magas letámadás erőnlétileg megterhelő, de elvégeztük a dolgunkat és otthon tartottuk a három pontot.”



(dac1904.sk)