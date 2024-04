Niké-liga, rájátszás, 4. forduló: Koné és Trusa a harmadik helyre repítette a DAC-ot

Mondhatni rakétarajtot vett a DAC, ugyanis már a második percben betalált. Mendezt szöktették a bal szélen, aki középre kanyarított, ahol Koné teljesen szabadon érkezett, és épphogy beleért a labdába, ezzel a hosszú sarokba pattintva azt. Rehák kapusnak reagálni sem volt ideje. A hazai csapat lendülete nem hagyott alább, öt perccel később Mendez fejesét hárította a vendégek kapusa. A nyolcadik percben viszont már két góllal vezettek a dunaszerdahelyiek. Andzouana a jobb szélen csinált helyet ahhoz, hogy befele ívelhessen, centerére pedig Trusa mozdult nagyon ügyesen. A kapus beragadt, ő pedig bele tudott pöckölni úgy, hogy az a kapuban kössön ki. A védelem ismét nem volt a helyzet magaslatán, nem követték a játékot és Trusa mozgását. Negyedórányi játék után már 3:0 virított az eredményjelzőn. Hercnek sikerült megzavarnia a vendégvédelmet, egy háromszögben játszották ki őket. Koné pöckölte vissza Hercnek, ő szöktette Trusát, aki még a kifutó kapus elől visszapasszolt Konéhoz, neki pedig már csak az üres kapuba kellett helyeznie. A Podberová akciói haloványak voltak, nem igen jutott el a hazai tizenhatosig. A hazaiak viszont élvezték a játékot, a 31. percben Dimun fejese szállt a kapu fölé. Röviddel a félidei szünet előtt regisztrálhattuk a vendégek első komolyabb helyzetét – Kabongo lövését könnyedén fogta Popović. Gyakorlatilag már mindenki a szünetre készült, amikor a vendégek mégis szépítettek. Bartoš ívelt hosszan a DAC védelme mögé, Andzouana és Kacharaba pedig lemaradt a befutó Sanusiról, akivel szemben Popovič hiába jött ki, elpöckölte mellette a labdát, ami a kapuban kötött ki.

A második játékrészben kissé leült a játék, a DAC átütőereje sem volt már olyan meggyőző. Noha több ígéretesebb helyzetet is kidolgozott a hazai csapat, újabb gólt már nem sikerült szereznie. A vendégek is fogatlanok voltak elöl, vagy inkább úgy is mondhatnánk, hogy szervezett volt a sárga-kékek védelme. Amikor pedig már az is verve volt, a felső léc segítette ki Popovićot – mint ahogy az történt a 71. percben Bajo technikás lövésénél. A hajrában a vendégek számára egy pillanatig még felcsillant a remény, ugyanis a játékvezető elsőre tizenegyest ítélt a javukra, de a videobírózás után kiderült, hogy a labda nem Kacharaba kezéhez ért hozzá a tizenhatoson belül, hanem a fejéhez, így a büntetőt visszavonták.

A DAC győzelmével pontszámban beérte a Žilinát, és jobb gólarányának köszönhetően a harmadik helyet is átvette.



A vasárnapi eredmény:

Felsőház:

FC DAC 1904 – FK Železiarne Podbrezová 3:1 (3:1)

Gólszerzők: 2., 16. Koné, 8. Trusa – 45+3. Sanusi



A szombati eredmények:

Felsőház:

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)

Gólszerzők: 56. Selecký, 90+5. Malý – 61. Azango



Alsóház:

MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 4:1 (2:1)

Gólszerzők: 34. Sobczyk, 39. Matejov, 69. Hradecky, 74. Morong – 45+1. Tabatadze

FC Košice – MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)

Gólszerző: 57. Pišoja

MFK Zemplí Michalovce – AS Trenčín 0:0



A pénteki eredmény:

Felsőház:

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:1)

Gólszerzők: 26., 87. Barseghyan, 69. Marcelli



A bajnokság állása:

Felsőház:

Alsóház:

Góllövőlista:

Polievka (B. Bystrica) – 11 gól

Rymarenko (B. Bystrica) – 11 gól

Barseghyan (Slovan) – 10 gól

Strelec (Slovan) – 9 gól

Čavrić (Slovan) – 9 gól

M. Ďuriš (Spartak) – 9 gól

D. Ďuriš (Žilina) – 9 gól

Marcelli (Slovan) – 9 gól

Marcin (Michalovce) – 8 gól

Medved (Košice) – 8 gól

(tt)