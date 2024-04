DAC - Kacharaba: "A Slovan stadionjában kiharcolt egy pont szintén jó számunkra"

„Győzni akartunk, mint mindegyik találkozón. Volt is erre lehetőségünk, de a Slovan stadionjában kiharcolt egy pont szintén jó számunkra.” Az ukrán védőjátékos, Taras Kacharaba a tegnapi gólnélküli rangadó után.

„Kiegyenlített összecsapás volt. Bár a Slovan többet birtokolta a labdát és az első félidőben egy helyzetet is kidolgozott, úgy gondolom, összességében kontrolláltuk a mérkőzést. Kár, hogy a második játékrészben kihagytuk a kidolgozott helyzeteinket. A labdaszerzéseink után több lehetőségünk is volt megtartani azt az ellenfél térfelén, de nem tudtunk többet kihozni ezekből” – állapította meg a tegnapi Slovan-DAC (0:0) bajnoki rangadót követően a sárga-kékek ukrán középső védője, Taras Kacharaba.

„Az évszakhoz mérten elég meleg volt, főleg a napon. Nem volt könnyű dolgunk, de a feltételek mindkét csapat számára ugyanolyanok voltak. Első alkalommal léptem pályára a Slovan otthonában, ahol remek volt a hangulat, ki is élveztem. Több ember is kilátogatott a stadionba, mivel a hazaiaknak egyetlen pont hiányzott a bajnoki cím megszerzéséhez. Győzni akartunk, mint mindegyik mérkőzésen. Volt is erre lehetőségünk, de a Slovan stadionjában kiharcolt egy pont szintén jó számunkra. További fontos összecsapások várnak ránk, kétszer odahaza lépünk pályára: először a Ružomberok, majd újra a Slovan ellen. Szeretnénk a maximális pontszámot begyűjteni” – tette hozzá a 29 éves hátvéd a színeikben abszolvált 10. tétmérkőzését követően.



(dac 1904.sk)