Visszatért a MOL Arénába Tomáš Huk és Ľubomír Šatka

A 2020/21-es idényt lezáró kerületi derbire Tomáš Huk ésĽubomír Šatka is ellátogatott a MOL Arénába.

„Ľuboval folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és bár egy kicsit más a helyzet, mint amikor még csapattársak voltunk, néha írunk és szorítunk is egymásnak. Már régebben megegyeztünk, hogy eljönnénk valamelyik DAC-meccsre, hiszen a lengyel bajnokság egy héttel korábban fejeződik be, mint a szlovákiai. Megegyeztünk és kapcsolatba léptünk Jan Van Daele sportigazgatóval, aki meghívott minket a találkozóra. Örülünk az ittlétnek és a győzelemnek is” – magyarázta a DAC egykori csapatkapitánya, Tomáš Huk, akinek jelenlegi együttese, a Piast Gliwice a lengyel élvonal 6. helyén végzett. „A nemrég befejeződött volt eddigi pályafutásom talán legjobb idénye, hiszen folyamatos játéklehetőséget kaptam. A szezonkezdet nem volt túl sikeres, de a vége felé elkaptunk egy jó sorozatot és a nagyon kiegyenlített lengyel ligában az utolsó fordulóig harcban voltunk az európai kupaszereplést biztosító helyezésekért. Továbbra is szeretnék folyamatosan pályán lenni.”

Tomáš Huk is élvezte a DAC utolsó összecsapását az ezüstéremmel végződő szezonban. „A meccs eleje nagyon kiegyenlített játékot hozott, de a továbbiakat nagyban befolyásolta az egyik vendégjátékos kiállítása. Azt követően a DAC diktálta a játék iramát és akár nagyobb arányban is győzhetett volna. Szerintem ez egy szép lezárása volt a szezonnak. A második hely mindenképpen egy jó eredmény és majd meglátjuk, milyen úton halad tovább a klub. Szurkolok a DAC-nak” – tette hozzá a kassai labdarúgás 26 esztendős neveltje, aki 2016 és 2019 között 103 bajnoki találkozón lépett pályára a DAC színeiben. Huk számára a szezon már véget ért.

Vele ellentétben Ľubomír Šatka pályafutása legnagyobb kihívása előtt áll, ugyanis reális esélye van az Európa-bajnokságon való részvételre. „Egy nehezebb idényen vagyok túl, hiszen egy kisebb sérülésen is átestem, de végeredményben elégedett lehetek a klubomnál és a válogatottnál betöltött szerepemmel. Jelenlegi elsőrendű célom bekerülni ez Eb-re utazó keretbe, majd természetesen kiharcolni a helyemet a kezdőcsapatban. Meglátjuk, sikerrel járok-e. Egy nagyon nehéz csoportba kerültünk a spanyolokkal, lengyelekkel és a svédekkel, így csak pozitív meglepetést okozhatunk. Ez azonban az elmúlt tornákon is így volt, és mindegyik alkalommal sikerült továbbjutnunk a csoportkörből. Most is ez az elsőrendű célkitűzés” – mondja a 11-szeres szlovák válogatott, aki 2018 márciusában, még a DAC játékosaként mutatkozhatott be a nemzeti csapatban.

Šatka 2017 és 2019 között futballozott sárga-kékben, ezalatt 69 alkalommal lépett pályára az élvonalban. „Hosszabb idő után tértem vissza a DAC stadionjába, de otthon érzem itt magam, hiszen sok csodálatos pillanatot éltem át benne. Örülök, amiért Tomášnak és nekem is sikerült időt szakítanunk arra, hogy ellátogassunk Dunaszerdahelyre, ahol jó volt újra látni a régi arcokat. Amiatt is boldog vagyok, hogy élőben tekinthettük meg a DAC győztes szezonzárását” –állapította meg a Lech Poznań futballistája, akinek csapata a tavalyi 4. hely után idén a tizenegyedik pozícióban fejezte be a lengyel pontvadászatot.



(dac1904.sk)