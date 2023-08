ViOn-DAC - Guľa: "A győzelem annál is értékesebb, hogy azt már Krstović és Kalmár nélkül értük el"

Adrian Guľa (DAC 1904): „Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, a szurkolóinknak pedig köszönöm a nagyszerű buzdítást. Nem született könnyen a győzelem, de valahol erre számítottunk is. Az első félidőben nem volt nálunk annyit a labda, mint ahogy szerettük volna. A gól azonban löketet adott. Megnyugodtunk, és azután is veszélyeztetni tudtunk, hogy a ViOn lőtt egy kapufát. Elsősorban kontrákkal próbálkoztunk. Hasonlóképp volt ez a második félidőben is. Kissé passzívak voltunk, a hazaiak pedig szorgosabbak, de megúsztuk kapott gól nélkül. Brenkus szabadrúgásánál sem rezdült a hálónk. Ő volt az, aki legutóbb egy pontrúgással megfosztott bennünket a győzelemtől. A győzelem annál is értékesebb, hogy azt már Krstović és Kalmár nélkül értük el. Nélkülük még egy kicsit hangolnunk kell a játékunkon. Ezért is fontos, hogy nyertünk, és bízom benne, hogy ez lendületbe hoz bennünket. Nagyon örülök, hogy a szurkolóink ma is ennyien eljöttek és Krstovićot is üdvözölték.”

Vladimír Cifranič (Zlaté Moravce): „A 20. percig kiegyenlített volt a mérkőzés. A gólt egy elvesztett párharc előzte meg. Ezt követően a vendégek nyugodtabbá váltak. A második félidőben kockáztattunk, változtattunk a felálláson, kétcsatáros játékra váltottunk. A srácok nagyot küzdöttek, és úgy érzem, egyenrangú ellenfelei voltunk a vendégcsapatnak. Játékunkból azonban hiányzik a magasabb minőség és az agresszivitás a támadóharmadban. Felhozzuk a labdákat, de csak a tizenhatos vonaláig jutunk. Így nem tudunk meccseket nyerni. Ha Weir gólra váltotta volna a helyzetét, más lehetett volna a játék képe. Nem kellett volna felvállalnunk akkora rizikót. A fiúknak azonban mindig azt hangsúlyozom, hogy győzni szeretnénk, még az erősebb ellenfelekkel szemben is. Az utolsó szögletünknél a kapusunk is előre ment, végül így dőlt el a mérkőzés. Magasan játszottunk, ezért kaptuk a gólt. A DAC ma két találatig jutott, ezért a győzelme megérdemelt.”



