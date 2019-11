Vida Máté: Zsoltiért is küzdünk!

A magyar válogatott az Uruguay elleni edzőmeccsel (1:2) vette használatba az új Puskás Arénát. A találkozót végigjátszotta a DAC középpályása, Vida Máté is. A klub weboldala készített vele egy villáminterjút.

Máté, milyennek láttad az Uruguay elleni félkeszülési mérkőzést?

Egy elképesztően erős ellenféllel játszottunk. Úgy gondolom, hogy egy jó meccs volt a részünkről. Lehet, hogy a hangulat mondatja ezt velem, meg hogy világsztárok ellen játszottunk, de nagyon élveztem és úgy éreztem, hogy nem is ment rosszul a játék.

Mit szólsz az új nemzeti stadionhoz és a benne uralkodó hangulathoz?

Maga a stadion és a hangulat is elképesztő. Reméljük, sokszor játszunk majd ennyi néző előtt. Le a kalappal a szurkolók előtt, nagyszerű közönségünk van. Bámulatos, hogy egy edzőmeccsre kijön 65 ezer néző. Az is hidegrázós emlék, amikor a horvátok ellen Splitben több mint 30 ezren voltak, erre most ezt megdupláztuk.

Az mennyire jött át, hogy dunaszerdahelyi gyerekek énekelték a Nélküledet röviddel a meccs előtt?

Mi, játékosok ezt sajnos nem hallottuk, mert akkor épp az öltözőben voltunk. Természetesen, a videót láttam, és büszkeséggel tölt el a tudat, hogy a DAC így is jelen tudott lenni ezen a történelmi stadionavatón.

A pénteki mérkőzés negatívuma Kalmár Zsolti súlyos sérülése volt. Te hogyan láttad azt a jelenetet?

Nagyon sajnálom, mert Zsolti is jól játszott szerintem, egyre jobb formába lendült. Mint csapattárs és mint barát is nagyon sajnálom, ami vele történt. Minden bizonnyal nagyon fog hiányozni. Őérte is küzdünk majd.

Milyen a hangulat a csapaton belül pár órával a pályafutásotok egyik legfontosabb meccse előtt?

Ma reggel utaztunk Walesbe, ott edzünk délután. A hangulat jó és felszabadult, de azért lehet érezni, hogy közeledik a meccs, egyre jobban összpontosítunk.

Mikor térsz vissza Dunaszerdahelyre?

Szerdán érünk majd haza, akkor jelentkezem a klubnál és majd kiderül, hogy mi lesz az én programom.

(fcdac.sk)