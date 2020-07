Újabb igazolás a DAC-nál: az AS Monaco neveltjével erősítenek a sárga-kékek

Az AS Monaco csapatában nevelkedett kongói válogatott Yhoan Many Andzouana (szül. 1996. december 13-án) a DAC legújabb erősítése.

A kongói fővárosban, Brazzaville-ben született labdarúgó Párizsban nőtt fel, majd a Monaco ifjúsági korosztályos együtteséhez került. Hat esztendőt töltött el az AS kötelékében, és fokozatosan egészen a felnőttcsapatig tornázta fel magát, amelynek a mezében a PSG ellen mutatkozott be a francia kupa elődöntőjében. Ezt két spanyolországi év követte, ahol a Gironát és annak tartalékcsapatát, a Perelada gárdáját erősítette. Tavaly ősszel a KSV Roeselare csapatához igazolt, ahol 21 mérkőzésen négy gól és három gólpassz fűződött a nevéhez a belga másodosztályban.

„Nagyon boldog vagyok, két-három hete vártam már a szerződés aláírására. Láttam az edzőközpontot, a stadiont, most a stábot és az új csapattársaimat is megismerhettem, és örülök, amiért az együttes tagjává váltam. Szeretném a klubot a csúcsra segíteni. Szívesen ismerek meg új kultúrákat, képes vagyok gyorsan beilleszkedni. Ezért futballoztam Spanyolországban és Belgiumban, és ezért jöttem Dunaszerdahelyre is. Tudom, hogy a csapat a múlt szezonban a harmadik helyen végzett. Bízom benne, hogy az új idényben sikerül feljebb végeznünk – miért ne lehetnénk akár elsők is? Egyúttal szép lenne bejutni az Európa-liga csoportkörébe is. Annyit mondanék el magamról, hogy a gólpasszoknak még a góloknál is jobban örülök. A szélekről szívesen szolgálom ki gólpasszokkal a középcsatárt” – mondta a huszonhárom esztendős szélső a szerződésaláírást követően.

Andzouana a kongói válogatottban az egykori DAC-középpályás, Simon Pambou csapattársa. Hazája nemzeti együttesében tavaly novemberben debütált.

„Elsősorban annak örülök, hogy sikerült őt a DAC-ba leigazolnunk. Egy nagyon intelligens játékost szereztünk, aki képes mindkét szélen, jobbról és balról is futballozni. Nagyon gyors, jól cselez és jeleskedik az egy-egy elleni játékban. Meggyőződésem, hogy erősítést jelent a csapatnak, és hogy segíteni fog nekünk” – nyilatkozta a DAC új szerzeményéről Bernd Storck vezetőedző.



