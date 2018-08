Trenčín-DAC – Hyballa: A közönség számára ez kiváló meccs volt, az én szívemnek viszont megterhelő

Peter Hyballa (DAC): "Először is hadd gratuláljak a Trencsénnek a Feyenoorddal szembeni továbbjutáshoz, az ilyesmi jót tesz a szlovák futballnak. Sok sikrt kívánok nekik a továbbiakban is. Térjünk át a mai mérkőzésre: a Trencsén jobban kezdett, de mi szereztük meg a vezetést. A második félidőben kontra kontrát követett, a trencséniek viszont jobbak voltak labdával. Védelemben javulnunk kell, de támadások rendben vannak. A közönség számára ez kiváló meccs volt, az én szívemnek viszont megterhelő.

Ricardo Moniz (Trenčín): "Nem vagyunk elégedettek, inkább csalódottak. Sok volt a fáradt játékosunk, ezért mások is lehetőséghez jutottak, de nem mindegyikük vált be. A vendégek második gólja szerintem lesből született, de ezt még meg kell néznem még egyszer. Büszke vagyok viszont a fiúkra, mert harcoltak, megfordították a meccs állását. Most egy kemény meccs vár ránk ismét, amelyen történelmet írhatunk..."

A meccs:

AS Trenčín – FC DAC 1904 3:3

(TASR)