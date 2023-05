Távozik a DAC legendája, Eric Davis (VIDEÓ)

Fiatal futballistaként érkezett, legendaként távozik. Eric Davis nyolc esztendő után hagyja el a DAC-ot.

A kiváló bal lábbal rendelkező harminckét éves panamai hátvéd 2015 szeptemberében érkezett hozzánk és rövid idő alatt nemcsak a sárga-kékek, hanem az egész élvonal egyik legmeghatározóbb játékosává nőtte ki magát. Erről az a tény is árulkodik, hogy a 2017/18-as, a 2018/19-es és a 2019/20-as szezon Legjobb tizenegyébe is bekerült. A 2018-as oroszországi FIFA világbajnokságon a Fortuna Liga egyetlen labdarúgójaként képviselte a honi élvonalat, ezzel ő lett a DAC történelmének mindössze a második olyan játékosa Fieber Péter (1990) után, aki felnőtt világbajnokságon vehetett részt. A megmérettetésen Belgium és Anglia ellen is pályára lépett.

Davis 163 bajnoki mérkőzésen viselte a DAC mezét, amivel az idevonatkozó klubrangsor 6. helyén áll. Ezeken 18 gólt szerzett. Az európai kupaporondon 10 találkozón 1 találat szerepel a neve mellett.

Idén júniusban lejár a szerződése a klubbal, amelyet közös megegyezés után nem hosszabbítottak meg.



(dac1904.sk)