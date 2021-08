Szlovák középpályással erősít a DAC

Milan Dimun a lengyel élvonalbeli Cracovia Krakkótól igazol a DAC-ba. A Kassáról származó huszonnégy esztendős labdarúgó, aki a védekező középpályás szerepkörében futballozik, kétéves szerződést kötött a sárga-kékekkel.

Az egykori szlovák utánpótlás-válogatott játékos a kassai MFK neveltje. A keletiek színeiben a 2014/15-ös szezonban 15 mérkőzésen az élvonalban is pályára lépett, ezeken 1 gólt szerzett. A csapat a másodosztályba való adminisztrációs áthelyezése után 2015 őszén 17 mérkőzésen szerzett 5 találatával bizonyította, hogy fontos tagja az együttesnek. 2016 tavaszát sérülés miatt kénytelen volt kihagyni, ugyanazon év nyarán pedig a krakkói Cracovia játékosa lett. A piros-fehérek színeiben 106 találkozón lépett pályára a lengyel Ekstraklasában, 4 gólt lőve. 13 találkozót a Lengyel Kupában is abszolvált, háromszor az Európa-ligában, egyszer pedig a Szuperkupában is lehetőséget kapott. Tavaly együttesével elhódította a Lengyel Kupát, idén pedig a lengyel Szuperkupa is az övék lett – utóbbit csapatkapitányként emelhette a magasba.

„Nagyon boldog vagyok, mert Szlovákia egyik legjobb klubjába érkezem. A DAC szervezettségét tekintve magas színvonalon áll, ami az akadémiára és a stadionra is érvényes. Az első benyomásaim kiválóak, nagyon várom már az új környezet megismerését. Célom, hogy segítsek a csapatnak a legfelső helyekért folytatott harcban. Igyekezni fogok a lehető leghamarabb beilleszkedni, és mindent megteszek annak érdekében, hogy sikeresek legyünk” – jelentette ki röviddel a szerződés-aláírást követően Milan Dimun, aki a 8-as számú mezben futballozik majd sárga-kékben.

Dimun a DAC Cracovia elleni összecsapásain is pályára lépett az Európa-liga 2019/20-as kiírásának 1. selejtezőkörében. A párharc első felvonásán a 84. percben állt be a MOL Arénában, a visszavágón pedig 48 percet kapott.

„Milan egy sokoldalú középpályás, aki pont olyan futballista, mint amilyet kerestünk. Egy kiválóan mozgó középpályás, aki intenzív és agresszív a párharcokban. Ha az említett előnyöket kombináljuk a magasságával, akkor egy olyan futballistát kapunk, aki tipológiailag teljesen beleillik a Fortuna Liga fizikális jellegébe. Bízunk benne, hogy sikeres éveket tölt majd el klubunkban” – mondta a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.



