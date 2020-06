Spartak-DAC – Storck: „Ha sikerül megismételni a mai teljesítményt, akkor bejutunk a döntőbe”

Bernd Storck (DAC): „Nagyon örülök a győzelemnek. Egyrészről örülök a három pontnak, másrészről pedig annak, hogy sikerült kvalifikálnunk magunkat az Európa-ligába, ami az egyik fő célunk volt. A Ružomberok elleni kupa-visszavágó előtt ezt már le akartuk tudni. Az első félidőben szerencsénk is volt, amikor a hazaiak a szögletünk után kontrából veszélyeztettek, de Jedlička remek védéssel megtartotta a csapatot. Fokozatosan nagyobb teret szereztünk a pályán, és kidolgoztunk helyzeteket is. A második játékrészben már azt játszottuk, amit látni akarok, és amit elvárok a játékosoktól. Mérkőzésről mérőzésre javulunk a játékszervezést, valamint az egy az egy elleni szituációkat illetően. A második félidőben jelentősen domináltunk. Ki kell magunkat pihennünk a következő mérkőzésig, és ha sikerül megismételni a mai teljesítményt, akkor bejutunk a döntőbe.”

Marián Šarmír (Spartak): „Sajnos meg kell állapítanom, hogy úgy, mint a Žilina ellen, ma is az első félidőben veszítettük el a mérkőzést. Három komoly helyzetünk is volt, a befejezéseknél azonban gondok adódtak. Ha csak egy helyzetet is értékesítünk, teljesen másként alakult volna a mérkőzés. A félidőt követően megtörtünk. Láttam, hogy az első bekapott gólt követően morálisan összezuhantunk. Az utolsó 20 percben már padlón voltunk teljesítményileg, a játékosok frusztráltak voltak. A Spartak nem állhat elő ilyen teljesítménnyel. Férfiasan kell hozzáállni, jelenleg viszont nehéz helyzetben vagyunk. A két védekező játékosunkhoz, akik rendelkezésemre állnak, továbbiakat rendeltem, de ők is megsérültek. Ez viszont a mi gondunk, tovább kell dolgoznunk, és jelentősen meg kell erősíteni a keretet.”



